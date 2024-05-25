【時報記者郭鴻慧台北報導】第七屆麗寶雕塑雙年獎即日起開始徵件至9月30日止。2024年11月公布初審入圍作品，預計2025年10月舉行頒獎典禮公布得獎名單。麗寶集團吳寶田董事長為鼓勵更多藝術家參與創作，本屆總獎金由上屆的新臺幣200多萬元提高至新臺幣500萬元以上，期望匯聚全球菁英，拔擢藝壇新秀。
吳寶田董事長指出，希望能藉著這個平台，提供全球藝術家們，透過作品傳達出心靈深處的情感和對世界獨特的見解，共同探索雕塑藝術的創新與發展。
第七屆麗寶雕塑雙年獎由文化部續任指導單位，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處共同合辦，一起凝聚藝術的能量，傳遞新世紀藝術的火炬。今年評審陣容，包括英國、日本及台灣知名的雕塑家、藝術家共同擔任，其中包括當代英國知名雕塑家傑森泰勒(Jason deCaires Taylor)、日本雕塑權威伊藤隆道(Takamichi Ito)、波多野泉(Izumi Hatano)，以及臺灣雕塑大師黎志文、韓旭東。
麗寶集團新總部將在9月正式啟用，除了麗寶自用，另規劃1~3樓為商場、4~20樓為辦公室，關於商場租金，麗寶透露，均單價部分，1樓每月4000元/坪、2~3樓每月2000元/坪，辦公室租金目前均單價每月1850元/坪。
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