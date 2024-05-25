必應創造（6625）今年再度投入「2024新一代設計展」，以「超越永續」為題，推動展演產業與學術界深度融合，並打破往年單一企業命題的模式，與春池玻璃、浩漢設計聯合出題並共同指導6組學生，過程中也讓必應對其他設計產業有了比較深入的認識，期盼未來有更多合作和交流。
必應創造技術製作總監譚明文表示，永續觀念已逐漸融入日常生活，希望成為同學們未來在創作上的重要養分，並鼓勵學生們創意不只是階段性的任務，只有勤勉才能持續擴充創意的思維。
期間必應曾帶領同學們參訪去年12月在兩廳院前舉行的「秋天藝術節《Operation 1'71701'／ 彌》見證日：終末之戰」活動彩排，藉由現場搭建完成的四面台等專業硬體設備，講解一場活動所囊括的硬體統籌、導播、控台、軟硬整合等，分享必應在日常演出的舞台建構、職務分工等流程與細節。
必應成立於2014至今邁入第10年，秉持「Live in live」的核心價值深耕於展演文化產業，近年積極投入展演專業人才培育與實務經驗分享，陸續與國立中正大學、文化大學、南台科技大學等相關產業科系大專院校建立產學交流，提供莘莘學子展演相關的專業職場技能及經驗，帶動產業創新、培育人才，加深必應創造的品牌價值，克盡企業社會責任。
「2024新一代設計展」即日起到27日止，有來自國內55校、116 系、1 萬位設計學生、約3,500 件作品參展，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學、墨西哥州自治大學、馬來西亞雙威大學等12所國際頂尖設計院校跨海參展，不僅展示台灣年輕設計師的才華，更展現設計所帶來的多元價值。
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