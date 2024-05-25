【時報記者林資傑台北報導】0403花蓮強震重創花東觀光旅遊環境，交通部觀光署23日修正發布「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及周轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，積極協助受災旅宿業融資紓困。
為加速0403花蓮地震受災企業及觀光產業災後重建，協助儘快恢復正常營運，交通部觀光署、經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金，共計提供220億元融資額度，協助受災旅宿業融資信用保證，使其順利取得資本性融資或周轉金貸款。
觀光署就旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際攬客等面向，積極推動花東觀光產業振興及企業紓困方案，並訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，與中小企業信用保證基金共同設立相對信用保證基金，協助遭受地震等天然災害的旅宿業。
同時，觀光署亦與經濟部中小及新創企業署、國發會合作辦理「0403花蓮地震融資保證專案貸款要點」，即時協助受災旅宿業、旅行業及觀光遊樂業等觀光業者取得金融機構重建資金貸款，金管會、財政部也已協調銀行公會督請承貸金融機構以從優、從速、從簡處理。
除了0403專案提供資本性融資10成、周轉金9成的信用保證成數，觀光署23日將受災旅宿業資本性融資及周轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及周轉金貸款，由承貸機構就受災旅宿業個別狀況核貸。
觀光署指出，有關0403花蓮地震貸款方案及利息補貼措施，經濟部已建置專區網頁，並設有「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476供洽詢相關資訊。受災旅宿業融資相對信用保證要點，則可至觀光署行政資訊網業務資訊網頁查詢。
觀光署表示，將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各項觀光產業振興及紓困方案，並與花蓮縣政府及觀光產業公協會保持密切聯繫，全力協助花蓮地區災後重建工作。
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