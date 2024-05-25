【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨觸及10個月高點後繼續擴大漲幅，但因持續的干旱和對黑海作物的擔憂繼續支撐市場，大豆期貨漲漲跌跌受到小麥價格堅挺的支撐，但又因美國播種面積的快速增加壓抑，玉米則因需求上升的預期而獲得支撐。
近一周芝加哥穀物市況，上周五(5/17)穀物漲跌互見，其中小麥、玉米收低，大豆則擴大漲勢，主要受到天氣預報改善，周一(5/20) 穀物全收揚，其中小麥期貨漲近6%，因對黑海地區農作物損失的擔憂日益加劇，大豆和玉米期貨也上漲，周三(5/22)及周四(5/23)多收揚，其中小麥期貨攀升至10個月高點，因為市場對俄羅斯最大出口國俄羅斯收成前景惡化的擔憂加劇，大豆期貨受到小麥價格堅挺的支撐， 玉米期貨因需求增加而走強。
分析師表示，大豆期價因近期小麥價格反彈中獲得支撐，但美豆播種進度快於預期以及全球供應量龐大抑制了漲幅，預計週末將有更多的潮濕天氣襲擊美國中西部；巴西大豆收割基本完成，目前正值巴西大豆出口高峰階段，巴西洪水擔憂繼續提供支撐。
影響價格波動品項有: (20240517~20240523)
05/15近月玉米，報464美分，近三個月高點，漲14.29%。
05/15近月豆粉，報376.7美元，近月漲9.41%。
05/20近月大豆，報1248美分，近三個月高點，漲8.73%。
05/20近月豆油，報46.32美分，近月高價，漲2.84%。
05/23近月小麥，報698美分，觸10月半高價。
(倪淑茹編輯)(商品行情網)
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