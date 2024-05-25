【時報-台北電】綜觀國際油價近一周呈跌，受到美聯儲降息前景不明，市場對經濟和需求前景的擔憂仍在，上周五歐美油價續漲，受到美國4月CPI通脹有所降溫，提振美聯儲9月降息預期，疊加4月中國工業生產走強，有望提振原油需求，周一至周四美國夏季駕駛季節高峰來臨之際汽油需求疲軟，上周美國EIA原油庫存意外增加，以及Fed官員發表鷹派言論及美聯儲貨幣政策會議紀要顯示通脹持高，將維持高利率並推遲降息時間，致原油需求擔憂加劇，多方利空消息打壓，油價連四黑，其中美油觸3個月低點，倫敦原油跌至2月7日以來新低。

截至周四(5/23)最新報價WTI原油期貨介於76.87-80.06美元/桶之間波動，近一周跌近4%，倫敦原油期貨81.36-83.98美元/桶之間波動，近一周跌逾3%；分析師表示，下周OPEC+6月1日新一屆會議漸近，可能延長減產協議為供需面上提供支撐，但美聯儲官員相繼發聲表示降息將推遲，高利率仍將延續，美元也維持偏強走勢，預計短期內原油價格可能呈震盪小幅上漲。

影響價格波動品項有: (202405017-20240523)

05/17美國原油庫存環比增加0.4%，終止連2周下降。

05/17美國原油日生產量為1310萬桶，為連10周持平。

05/23ICE近月布蘭特原油每桶81.36美元，創2月7日以來低點。

05/23NYMEX近月原油每桶76.87美元，觸3個月新低。

05/23西德洲原油每桶77.47美元，一個月累跌近8%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)