【時報-台北電】綜觀國際油價近一周呈跌，受到美聯儲降息前景不明，市場對經濟和需求前景的擔憂仍在，上周五歐美油價續漲，受到美國4月CPI通脹有所降溫，提振美聯儲9月降息預期，疊加4月中國工業生產走強，有望提振原油需求，周一至周四美國夏季駕駛季節高峰來臨之際汽油需求疲軟，上周美國EIA原油庫存意外增加，以及Fed官員發表鷹派言論及美聯儲貨幣政策會議紀要顯示通脹持高，將維持高利率並推遲降息時間，致原油需求擔憂加劇，多方利空消息打壓，油價連四黑，其中美油觸3個月低點，倫敦原油跌至2月7日以來新低。
截至周四(5/23)最新報價WTI原油期貨介於76.87-80.06美元/桶之間波動，近一周跌近4%，倫敦原油期貨81.36-83.98美元/桶之間波動，近一周跌逾3%；分析師表示，下周OPEC+6月1日新一屆會議漸近，可能延長減產協議為供需面上提供支撐，但美聯儲官員相繼發聲表示降息將推遲，高利率仍將延續，美元也維持偏強走勢，預計短期內原油價格可能呈震盪小幅上漲。
影響價格波動品項有: (202405017-20240523)
05/17美國原油庫存環比增加0.4%，終止連2周下降。
05/17美國原油日生產量為1310萬桶，為連10周持平。
05/23ICE近月布蘭特原油每桶81.36美元，創2月7日以來低點。
05/23NYMEX近月原油每桶76.87美元，觸3個月新低。
05/23西德洲原油每桶77.47美元，一個月累跌近8%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：