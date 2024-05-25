【時報記者任珮云台北報導】在外資連續6個交易日賣超下，兆豐金（2886）本周K線收黑，周五收盤價跌破季線，下周將測試40元支撐！
兆豐金旗下兆豐銀行本周宣布與萬國法律事務所跨業合作，提供全方位信託資產規劃。在全球經濟環境日益複雜的情況下，每個成功的家族企業都面臨挑戰，第一代如何順利交棒，將公司傳承給下一代，已經成為許多企業主極為關注的焦點。
兆豐銀行日前與萬國法律事務所簽訂合作備忘錄，進行信託跨業合作，共同致力於高齡者財產信託及協助企業主順利傳承與永續發展，旨在提供全方位、專業的資產傳承解決方案，幫助高齡者資產規劃及企業家族實現財富的永續傳承目標。
萬國法律事務所擁有多位專攻銀行、金融及證券領域的專家，為國內外客戶提供此一領域全面性之法律服務，有鑑於超高齡社會的來臨，中小企業主面臨接班問題，兆豐銀行與萬國法律事務所攜手合作，提供量身打造的信託規劃、法律諮詢、資產管理等全方位服務，為高齡者及企業提供更為周全有效的解決方案，以因應個別家族與公司的各種資產傳承規劃需求。
兆豐銀行持續培育信託2.0人才，除定期舉辦內部教育訓練，邀請稅務、法律、財會、照護產業等領域的講師，提升同仁跨業知識，並不斷鼓勵同仁持有專業證照，獲信託公會頒發「高齡金融規劃顧問師」突飛猛進獎及「家族信託規劃顧問師」軍容壯盛獎，目前兆豐銀行同仁取得證照數合計逾310張，專業的信託團隊提供客製化的全方位信託服務，協助客戶達到以信託實現家族傳承的目標。
兆豐金4月稅後盈餘26.3億元，累計今年前4月稅後盈餘141.2億元，年增0.94%，累計每股稅後盈餘（EPS）0.99元。由於去年基期較高，也讓年成長幅度縮小，但依舊維持正成長。
兆豐金4月單月獲利月減31.4%，兆豐金指出，主要是銀行、證券子公司獲利下滑，銀行方面包括股票、SWAP等財務操作獲利動能趨緩，證券自營操作績效也不如預期。
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