月配高息巨嬰00940（元大台灣價值高息）昨（24）日換股最終日，眾所矚目的最新成分股名單也正式出爐！貨櫃大哥長榮仍位居第1大成分股，但持股權重降至6.92%，持股剩5.8萬張，而日前公告新增的21檔中，包括華碩、長榮航、玉山金等3家擠進前10大，權重都逾3%。

根據元大投信官網公布的持股清單顯示，前10檔權重排序為長榮（6.92%）、聯電（6.36%）、聯詠（5.75%）、中信金（5.48%）、和碩（4.1%）、聯發科（3.9%）、日月光投控（3.87%）、華碩（3.77%）、長榮航（3.65%）、玉山金（3.36%）。

值得注意的是，原本長榮權重高達11%，如今已降到6.92%，僅剩5.8萬張；至於日前公布的21檔新納成分股中，華碩、長榮航、玉山金擠進前10檔成分股，權重3.77%~3.36%不等。

至於計畫剔除的個股部分，竟有多檔還沒賣光，依權重依序為漢唐（0.22%）、佳世達（0.12%）、智易（0.1%）、上海商銀（0.09%）、聯陽（0.07%）、統一（0.06%）、中磊（0.06%）、矽創（0.06%）、巨大（0.06%）、可成（0.04%）、南茂（0.04%）、光洋科（0.03%）、光寶科（0.03%）、神達（0.03%）、瀚宇博（0.03%）、亞翔（0.03%）、耕興（0.03%）、中碳（0.02%）、神基（0.02%）、合勤控（0.01%）、寶成（0.01%）。

對長榮仍列第1大成分股，PTT網友除表示驚訝，也認為看來應該持股權重會控在7%上下，不會再調降，但也有人笑稱操盤手很皮耶，居然還剩這麼多檔的持股沒賣光。

此外，還有人喊買00940分手股，其中以寶成最多人點名，認為等很久了，賣到只剩一點了，應該要漲了吧。另包括光寶、亞翔、頎邦、中磊、神基等5檔，也公認賣壓快見底，下周應該可以準備進場補貨。

00940最新10大成分股。(翻攝元大投信官網)

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