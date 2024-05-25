月配高息巨嬰00940（元大台灣價值高息）昨（24）日換股最終日，眾所矚目的最新成分股名單也正式出爐！貨櫃大哥長榮仍位居第1大成分股，但持股權重降至6.92%，持股剩5.8萬張，而日前公告新增的21檔中，包括華碩、長榮航、玉山金等3家擠進前10大，權重都逾3%。
根據元大投信官網公布的持股清單顯示，前10檔權重排序為長榮（6.92%）、聯電（6.36%）、聯詠（5.75%）、中信金（5.48%）、和碩（4.1%）、聯發科（3.9%）、日月光投控（3.87%）、華碩（3.77%）、長榮航（3.65%）、玉山金（3.36%）。
值得注意的是，原本長榮權重高達11%，如今已降到6.92%，僅剩5.8萬張；至於日前公布的21檔新納成分股中，華碩、長榮航、玉山金擠進前10檔成分股，權重3.77%~3.36%不等。
至於計畫剔除的個股部分，竟有多檔還沒賣光，依權重依序為漢唐（0.22%）、佳世達（0.12%）、智易（0.1%）、上海商銀（0.09%）、聯陽（0.07%）、統一（0.06%）、中磊（0.06%）、矽創（0.06%）、巨大（0.06%）、可成（0.04%）、南茂（0.04%）、光洋科（0.03%）、光寶科（0.03%）、神達（0.03%）、瀚宇博（0.03%）、亞翔（0.03%）、耕興（0.03%）、中碳（0.02%）、神基（0.02%）、合勤控（0.01%）、寶成（0.01%）。
對長榮仍列第1大成分股，PTT網友除表示驚訝，也認為看來應該持股權重會控在7%上下，不會再調降，但也有人笑稱操盤手很皮耶，居然還剩這麼多檔的持股沒賣光。
此外，還有人喊買00940分手股，其中以寶成最多人點名，認為等很久了，賣到只剩一點了，應該要漲了吧。另包括光寶、亞翔、頎邦、中磊、神基等5檔，也公認賣壓快見底，下周應該可以準備進場補貨。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：