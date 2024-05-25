【時報記者王逸芯台北報導】根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，4月手機市場整體銷售量約36.3萬支，較3月減少1.4萬多支，總銷售量減4%，總銷售額則是再減少一成。單機部分，賣最好的依舊是蘋果iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB，Android方面則是三星Galaxy A55 256GB最夯。
隨著iPhone 16系列新機推出剩下不到半年，蘋果銷量也受到影響，前二十名榜單中有八個型號規格進榜；除了賣最好名列1、2名的iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB，賣了兩代的iPhone 13 128GB仍有第十一名的成績。
三星在4月共有七個型號規格入榜，3月推出的Galaxy A55兩規格通通進榜，256GB版本更一舉空降第三名的位置，成功與退至第十三名的Galaxy A54交棒，而賣最好的Android旗艦機型依然是Galaxy S24 Ultra 256GB，比3月滑了一個名次來到第十四名。
中國品牌方面，OPPO原本就在排行榜中的A79、A38及Reno11 Pro三款機型，4月更一起擠進排行前十；另一方面，第十六名的Redmi 13C 128GB，以及第二十名的vivo Y27，雖然入門定位但價格便宜，所以4月有不錯的銷售表現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：