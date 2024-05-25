【時報記者王逸芯台北報導】根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，4月手機市場整體銷售量約36.3萬支，較3月減少1.4萬多支，總銷售量減4%，總銷售額則是再減少一成。單機部分，賣最好的依舊是蘋果iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB，Android方面則是三星Galaxy A55 256GB最夯。

隨著iPhone 16系列新機推出剩下不到半年，蘋果銷量也受到影響，前二十名榜單中有八個型號規格進榜；除了賣最好名列1、2名的iPhone 15 Pro Max 256GB、iPhone 15 Pro 256GB，賣了兩代的iPhone 13 128GB仍有第十一名的成績。

三星在4月共有七個型號規格入榜，3月推出的Galaxy A55兩規格通通進榜，256GB版本更一舉空降第三名的位置，成功與退至第十三名的Galaxy A54交棒，而賣最好的Android旗艦機型依然是Galaxy S24 Ultra 256GB，比3月滑了一個名次來到第十四名。

中國品牌方面，OPPO原本就在排行榜中的A79、A38及Reno11 Pro三款機型，4月更一起擠進排行前十；另一方面，第十六名的Redmi 13C 128GB，以及第二十名的vivo Y27，雖然入門定位但價格便宜，所以4月有不錯的銷售表現。