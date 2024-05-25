SONY年度旗艦手機Xperia 1 VI，區域限定的「緋紅」限量新色，預購開紅盤。（SONY提供）

POCO在杜拜發表全新的POCO F6 Series手機，有POCO F6 Pro（左）和F6。（POCO提供）

春夏新款手機陸續登場。主打年輕族群的POCO在杜拜發表全新的POCO F6 Series手機，帶給遊戲玩家驚喜；SONY年度旗艦手機Xperia 1 VI預購開紅盤，限量新色「緋紅」更是秒殺；相機大廠徠卡的第3款智慧手機Leitz Phone 3吸引專業攝影玩家目光。

POCO F6 Pro搭載了全新Snapdragon 8 Gen 2晶片組，並配備6.67吋超清WQHD+ 120Hz Flow AMOLED螢幕和超薄邊框，為用戶帶來沉浸式的視覺體驗。而POCO F6則是以速度為驅動力的高效能手機，搭載了備受期待的Snapdragon 8s Gen 3，以及狂暴引擎3.0和LiquidCool水冷技術4.0，為專業玩家提供極致的遊戲體驗。

日前發表的SONY Xperia 1 VI，搭載全新光學望遠變焦鏡頭，加入「長焦微距」和支援SONY Alpha「AI姿勢預測」功能，預購成績比前一代增加逾50％，其中區域限定的「緋紅」限量新色最受矚目，經典夜黑、墨綠、霧白這3色也各有擁護者。

Leica徠卡自家的最新智慧手機Leitz Phone 3於上個月上市，雖然搭配日本手機門號並於當地獨賣，但憑藉Leitz濾鏡和「可變光圈」、源自相機的設計外觀以及僅209克的重量，讓時尚與功能實現完美平衡。