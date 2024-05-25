2024高雄旅行公會國際旅展24日在高雄展覽館盛大開幕，此次共匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展，高雄市長陳其邁也到場共襄盛舉，他表示，今年旅展規模更大，4天展期可望吸引30萬人次參觀，也希望中央支持小港機場加速恢復航班。
業者瞄準暑假旅遊旺季商機，紛紛在旅展祭出最夯行程、最殺優惠，讓民眾搶便宜、拿好康，今年高雄國際旅展參展攤位近500攤，昨日旅展開幕，包括陳其邁、澎湖縣長陳光復、交通部次長林國顯、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等人都到場同歡。
陳其邁表示，今年旅展規模更大，也有很多國際攤位，可望吸引30萬人次參展，但班機對觀光的影響非常大，很多南部人抱怨出國前還要先到桃園住1晚，真的很不方便，未來希望在中央支持、旅行公會配合下，持續增加高雄小港機場東南亞、東北亞航線及航點，來因應國內外旅客的旅遊需求，並讓高雄發展演唱會經濟時，吸引更多國外旅客直航抵達高雄，駐足觀光。
林國顯指出，小港機場的熊本市、札幌市航班預計在冬季航班時恢復，到目前為止，高雄1周共有300班飛機進出，已經是疫情前的82％，希望未來在大家的努力下，小港機場的航班得以盡快恢復到疫情前的水準，讓高雄、台灣的觀光蓬勃發展。
此次旅展澎湖縣政府也以「漫遊澎湖」為主題參展，首日開館慶以晶球表演代表澎湖的陽光和海洋揭開序幕，陳光復更抽出8位幸運星贈送好禮，並親自分享澎湖的美食、美景，邀請民眾安排一趟愜意的離島旅遊。
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