桃園市政府與國立陽明交通大學2019年簽訂合作意向書，將青埔地區近7000坪用地無償提供校方使用，設置「智慧生醫教育研發及醫療園區」，但直至目前仍毫無進度。桃園市政府24日表示，此合作意向書已過期，若日後要合作將重新簽訂，但不排除收回用地、解除合約。
市議員徐景文表示，2019年4月16日市府與陽明交通大學簽訂合作意向書，預計在青埔A19站旁文德路、文智路及高鐵南路的街廓內，將國小用地改為文教用地，設置「智慧生醫教育研發及醫療園區」，原本預計今年完成第一期產學研發大樓等，但至今毫無進度，建議市府要求陽明交大盡快提出計畫，是「再續前緣還是終止合作」。
市長張善政回應，簽訂合作意向書後，陽明交大幾乎沒有任何進度，當初簽訂3年，至今已經過期1年多，目前仍有跟校方討論後續，希望校區對桃園有益，例如實驗學校等，但目前陽明交大仍在考慮，當初合作意向書內承諾的事情，陽明交大都沒有做到，需要和校方檢討，近期也會請陽明交大交出計畫。
桃園市教育局長劉仲成表示，從去年開始都有在跟陽明交大檢討過去的進度，希望校方能發展在地教育、科技及醫療方面項目，也有請校方正式評估，要等陽明交大給出具體內容才能再簽合作備忘錄。由於先前承諾事項都沒做到，接下來需提出更實惠方案，市府才會同意簽約，若雙方意願不高，不排除收回用地取消合作，目前陽明交大仍有簽約意願，需再討論溝通。
張善政也表示，不僅有陽明交大有這樣的情況，許多用地也都沒有進展，除了國立海洋大學的進度有成，及國立中央大學因醫院設置問題尚無進度外，陽明交大、國立政治大學及國立台北科技大學皆沒有任何動作，也需要再檢討溝通。
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