宜蘭縣文化局成立的「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，今年以「敬好食、敬惜情、敬幸福」為年度品牌精神，24日公布獲選的14個品牌，縣府盼能開拓宜蘭文創品牌的販售通路，累積聲量及能見度。

「JINHO宜蘭敬好生活」品牌迄今已邁入第6年，縣府集結特色商家，攜手共創專屬於宜蘭味的文創品牌，文化局表示，今年品牌精神強調知性與感性訴求，把宜蘭自在悠閒的個性與商品的獨特性，透過生活品味、工藝、人文與自然美學等面向傳達出去。

今年獲選的14個品牌中，「織品陶藝」有米薩維奇陶藝工作室、未來氏，「居家生活小物」有跡地、日日野餐、OSIAMO，「香氛體驗」有原木文創、囍感生活，「特色好食」有橘之鄉蜜餞觀光工廠、Rebirth Chocolate、宜紅茶苑、鹿苑茶莊、小食粑、毓秀私房醬、一口宜口等品牌，共計21項商品

文化局表示，獲選的品牌融合宜蘭在地豐饒的物產與薈萃的人文，以及對於生活的態度，例如有作品是收集海洋廢棄物，經過曬製、加壓後製成龜山島造型的鑰匙圈，除了有宜蘭意象外，還有倡導永續環保等理念。

縣長林姿妙表示，「JINHO宜蘭敬好生活」品牌結合展售與產業資源，透過行銷渠道，把宜蘭的文創品牌成功推向全台。

今年除積極參與展售的實體通路外，6月也將參與桃園國際機場第二航廈舉辦「台灣之窗」展覽，向更多旅客行銷宜蘭的特色文化。