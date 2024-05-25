宜蘭縣文化局成立的「JINHO宜蘭敬好生活」品牌，今年以「敬好食、敬惜情、敬幸福」為年度品牌精神，24日公布獲選的14個品牌，縣府盼能開拓宜蘭文創品牌的販售通路，累積聲量及能見度。
「JINHO宜蘭敬好生活」品牌迄今已邁入第6年，縣府集結特色商家，攜手共創專屬於宜蘭味的文創品牌，文化局表示，今年品牌精神強調知性與感性訴求，把宜蘭自在悠閒的個性與商品的獨特性，透過生活品味、工藝、人文與自然美學等面向傳達出去。
今年獲選的14個品牌中，「織品陶藝」有米薩維奇陶藝工作室、未來氏，「居家生活小物」有跡地、日日野餐、OSIAMO，「香氛體驗」有原木文創、囍感生活，「特色好食」有橘之鄉蜜餞觀光工廠、Rebirth Chocolate、宜紅茶苑、鹿苑茶莊、小食粑、毓秀私房醬、一口宜口等品牌，共計21項商品
文化局表示，獲選的品牌融合宜蘭在地豐饒的物產與薈萃的人文，以及對於生活的態度，例如有作品是收集海洋廢棄物，經過曬製、加壓後製成龜山島造型的鑰匙圈，除了有宜蘭意象外，還有倡導永續環保等理念。
縣長林姿妙表示，「JINHO宜蘭敬好生活」品牌結合展售與產業資源，透過行銷渠道，把宜蘭的文創品牌成功推向全台。
今年除積極參與展售的實體通路外，6月也將參與桃園國際機場第二航廈舉辦「台灣之窗」展覽，向更多旅客行銷宜蘭的特色文化。
#文化局 #文創品牌 #品牌精神 #JINHO宜蘭敬好生活
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：