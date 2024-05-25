美國財政部長葉倫23日在義大利舉行的G7財長會議前強調，期許市場驅動的國家團結一致、共同對抗中國由國家驅動的產業政策，對中國築起一道「反對之牆」，但義法德三國24日對此有不同見解；特斯拉執行長馬斯克則表態反對美國向中國電動車徵收高關稅，一改先前「中國會摧毀全球大半汽車產業」的主張。

葉倫（Janet Yellen）表示，若中國不將政策主軸從提高產量轉向振興國內需求，市場驅動的經濟體將面臨大量來自中國的廉價出口產品，進而威脅本地製造商的生存。與會官員將在會議期間共商對中政策，及直接向中國表達關切的途徑。

葉倫強調，她並非要求各國效仿美國加徵關稅，而是「我們必須並肩作戰，向中國傳達一致訊息」，讓中國明確認知絕非只有單一國家發覺這項問題，且中國計畫的戰略也會面臨「反對之牆」。她21日才呼籲美國和歐洲以「整合戰略模式」，應對中國在電動車、太陽能、半導體、鋼鐵和其他關鍵產業的過度投資，以保護大西洋兩岸製造商的生存。

路透報導，財長會議期間，義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）24日表示，歐盟在關稅問題上追隨美國的腳步可能只是時間問題。美國已經做出了非常艱難的決定，歐洲可能不得不考慮是否也這樣做；法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，有必要避免與經濟夥伴北京發生貿易戰，但面對中國不公平貿易行為，G7需要保護其工業利益；德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，貿易戰就是輸，你不可能贏。

馬斯克（Elon Musk）23日出席巴黎一場科技業界論壇時表態，他反對美國向中國製電動車徵收懲罰性關稅，這與他1月的言論形成鮮明對比。當時他在特斯拉發布財報後曾出言警告，若外國不設置貿易壁壘，中國車商將摧毀全球絕大多數競爭對手。

馬斯克強調，他並不贊成關稅一類扭曲市場的措施。他表示：「特斯拉和我個人都不曾要求或建議政府額外加徵關稅。事實上，我在公布政策時深感訝異，因為任何可能干擾自由貿易或扭曲市場的人為手段都不是好事」。他表示，特斯拉沒有關稅和其他特殊政策支持，依然在中國市場占上風，因此「我贊成不徵收關稅」。