台北市因爆發寶林案、剴剴案等事件，讓市府人員疲於奔命，再加上市長蔣萬安宣布台北市進入大都更時代，都更業務量增加，台北市就業服務處辦理北市府2024年第6次就業甄選活動，共釋出190個職缺，其中衛生局、社會局以及北市都市更新處、工務局及相關所屬機關就占156個職缺，24日起開放報名。

台北市勞動局長高寶華表示，此次就業甄選共有31個機關參加，提供190個職缺，包括聘用社工督導、社工員、心理師、管理師、關懷訪視員等多樣化職缺項目。

其中衛生局、社會局及所屬機關為強化社會安全網與社會福利措施，提供多達81個職缺，北市都市更新處、工務局及所屬機關亦提供75個職缺。

高寶華指出，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導（專線組）職缺，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，更有機會達到72K的高薪，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件的個案緊急保護，直接服務工作及其督導工作等業務；都市更新處聘用副工程司起薪達50K，工作內容為辦理「公辦都更7599專案計畫」等業務。

北市就服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，也包含台北市所屬各幼兒園廚工職缺，本次開出大安區龍安國小、內湖區潭美國小、士林區士林國小、北投區文林國小、南港區修德國小、萬華區老松國小、文山幼兒園計7個幼兒園共7個職缺，月薪最高達38K。

就業甄選活動自24日上午10時起至5月30日下午5時受理網路報名，預計6月22、23日舉辦甄試。