台經院24日發布4月景氣動向調查報告，製造業、服務業、營建業3大營業氣候測驗點均上揚，其中，營建業較3月飆升4.24點、達107.39點，顯示房市熱度不減；台經院產經資料庫總監劉佩真解讀，股市站穩2萬點，又有新青安貸、科技產業擴廠話題以及通膨預期等四把火助燃，房市短期難見回頭。

反觀製造業、服務業，因中東地緣政治問題未解、各國央行維持高利率等逆風，兩大營業氣候測驗點僅微幅上揚，爬升力道略顯吃力。

根據國內各大房仲統計顯示，包括信義、住商、台灣房屋、中信、永慶等，4月不動產交易量的年增率介於16％至30％不等；劉佩真指出，科技業帶動投資、不動產等議題，加上股市創新高帶來財富效果，加上民眾對通膨的預期，房地產不論是自住或投資，置產需求仍居高不下。

劉佩真也提醒，現階段出現不少購屋族急於進場，雖然短期不見利空，但不動產沒有只漲不跌道理，尤其升息隱憂仍在、房地產變現性又比較差，民眾應謹慎評估自身經濟能力，不要太過躁進。

美國聯準會利率動向，牽動全球金融市場；台經院預估，美國聯準會對於6月的利率決策，降息的機率不大，最快降息時間會落在今年9月；富邦金首席經濟學家羅瑋也認為，聯準會6月仍按兵不動，若通膨數據有所改善，下半年應該會降息1至2碼。