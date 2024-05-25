勞保年金若不改革將瀕臨破產，但勞動部長何佩珊近日脫口而出「撥補就是改革」，引起批評。全國教師工會總聯合會表示，勞長此番所言，不僅突破一般人對「改革」定義的認知，還打臉當年蔡政府力推的軍公教年金改革，呼籲新內閣應嚴肅面對，對軍公教與勞工相關的退撫制度提出改革方案及時程。
根據勞保局精算報告，勞保基金已處於赤字狀態，預估在2028年就會破產，屆時政府必須撥補新台幣1267億，且缺口每年將以倍數持續擴大，到2059年達9000億元。全教總反問，「請問哪一個政府財政禁得起這樣的改革？」
全教總提到，賴清德總統在就職演說時，對千萬勞工做出「政府在勞保不會倒」的承諾，身為政策執行者，應該積極面對勞保基金的根本問題，並提出解決之道。
全教總批評，勞動部長「撥補就是改革」的說法是以謊言欺騙勞工，勞保財務危機應先就收支平衡及財務建全等方面，完成合理的制度調整，才是勞保制度永續的基礎。
全教總指出，2016年執政的蔡英文政府，以「退撫基金面臨破產危機」為由，主張非改革不足以救年金，甚至將軍公教汙名成國家罪人，絕口不提撥補。更可惡的是，2024年政府連應依法撥補的數額也未到位。
全教總強調，賴政府除要面對潛藏負債13兆元的勞保基金提出改革方案，也要檢討此前軍公教年改錯誤方案，嚴肅面對退撫基金潛藏債務，除足額撥補退撫基金，並應返還於年改時，與退撫基金毫無關係卻被刪除的「年資補償金」，才能保障全民退休權益。
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