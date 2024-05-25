勞保基金將於2028年破產，外界都關注賴政府要如何改革拆彈，但勞動部長何佩珊卻指「撥補就是改革」，遭到質疑與批評。何佩珊24日強調，不會在瘦鵝上拔毛，除爭取撥補，也會透過如增加中高齡就業、家庭看護移工納入勞保中達到開源。

針對「撥補就是改革」一語遭外界批評，何佩珊表示，學者、專家比較有理想，但來帶領部會還是要面臨政治議題及現實影響；她強調，「我不是來勞保年改的，也不是來砍給付的」，未來的勞保改革會更多元，但不可能用過去的多繳、少領或延後退方式做年金改革，這樣只會導致抗爭、對政府沒信心造成擠領。

何佩珊指出，勞保財務危機首次為2013年公布精算報告後，提及2027年會破產，引發勞工擠領恐慌，當時行政院想提最終給付責任入法，但連行政院大門都出不去，且財政能力不夠，連撥補都拿不出來。她說，只要執政者有意願，足夠的財政能力去做的話就做的到，「勞保沒有危機、只有政府處理不當才會有危機」。

至於未來撥補的數額，她說，希望每年都能撥補在1200億上下，能夠維持這個數字，就可達到某種程度平衡。

但其實目前的勞保費率為11％，距離精算報告所提，攤提過去未提存負債的平衡費率27.83％、或不攤提過去未提存負債平衡費率的16.27％都有差距，只增納保人數更可能讓勞保基金負債更加擴大。

至於要將家庭看護移工納入勞保，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕指出，「堅絕反對勞保納入家庭看護工」。她指出，目前聘僱家庭看護移工的多是弱勢家庭，除要繳納就業安定費、全民健保、職災保險外，若再增加勞保，保費最低也要2115元，增加更多負擔，呼籲要解決勞保仍要透過嚴加審核給付。