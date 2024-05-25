大陸2021年起禁止我國部分農漁產品輸入，即使上月宣布文旦柚復銷，但芒果、鳳梨、石斑魚等農漁產品依然禁輸。農業部長陳駿季昨指出，中國反覆開放、禁止市場，不確定性極高，台灣必須走自己的路，他也直言，台東縣政府爭取鳳梨釋迦復銷是「困擾」，放任縣市政府談判將分化台灣，「我們就不是國家了」，沒有國與國談判、確認檢疫條件，受害的一定是農民。
陳駿季強調，農漁產貿易一定經過加強檢疫、退運程序，禁運才是最後手段，中國直接禁止我國農漁產外銷，即使我國擬定改進方案依不予理會，復銷卻沒有理由突然宣布，顯見中國禁止、開放市場存在「非技術面因素」，更造成我國農民種植困擾。
他舉例，我國當初因應中國市場需求種植鳳梨釋迦，禁輸期間改輔導轉作，未料中國宣布復銷，農民轉作意願大幅下降，中國反覆態度使鳳梨釋迦產業不確定性極高。
即使台東縣政府赴陸爭取鳳梨釋迦復銷，陳駿季卻直言這是「困擾」，更指出農漁產外銷直接透過地方政府，「我們就不是國家了」，放任縣政府談判「就是分化」，唯有透過國家談判，雙方確認檢疫條件，再輔導農漁民進外銷才是正辦。
由於國民黨立委傅崐萁等人訪陸，大陸宣布批准文旦柚輸入，他質疑，文旦柚產量西部約占28％、台東占約22％，只靠地方政府負責外銷，其他縣市怎麼辦？縣市政府談判沒有保障，受害的一定是農民。
陳駿季強調，農業部重視所有市場，但鑒於中國市場不確定性，其偏好的農漁產品會盡力輔導轉作或開發多元加工品銷往其他國家，國內消費者接受的農漁產則都會推廣、外銷，「我們必須走自己的路，我重視它（指中國），但不會每天期待它開放」。
農業部重視任何外銷市場，我國去年農林漁畜出口值卻是蔡政府上任以來最低，他表示，外銷成績必須看長期趨勢，像是我國鳳梨去年銷日數量減少，主要原因是日幣貶值，其次是我國鳳梨因品質高、價格也高，但農業部已積極開拓紐西蘭、澳洲、加拿大等新市場，芒果外銷國也是陸續拓展。
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