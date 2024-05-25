【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4244.07億元。三大法人買超73.62億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超12.97億元及買超25.97億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為矽統(2363)，買超2萬3311張，鴻海(2317)、泰金寶-DR(9105)名列二、三名，分別買超2萬1647張及買超1萬6825張。第四及第五名為長榮(2603)、光寶科(2301)，其他依序為宏碁(2353)、瑞軒(2489)、群創(3481)、富邦金(2881)及華邦電(2344)。

●三大法人24日買超前十名：

1.矽統(2363)收62.30元，漲2.90元或4.88%，三大法人買超2萬3311張。

2.鴻海(2317)收176.00元，漲3.00元或1.73%，三大法人買超2萬1647張。

3.泰金寶-DR(9105)收4.07元，漲0.37元或10.00%，三大法人買超1萬6825張。

4.長榮(2603)收219.50元，漲10.50元或5.02%，三大法人買超1萬1691張。

5.光寶科(2301)收114.50元，漲2.50元或2.23%，三大法人買超1萬921張。

6.宏碁(2353)收57.50元，漲4.20元或7.88%，三大法人買超9473張。

7.瑞軒(2489)收19.35元，漲1.75元或9.94%，三大法人買超9338張。

8.群創(3481)收14.05元，漲0.15元或1.08%，三大法人買超8880張。

9.富邦金(2881)收73.30元，漲0.80元或1.10%，三大法人買超8594張。

10.華邦電(2344)收25.85元，漲0.15元或0.58%，三大法人買超8187張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.矽統(2363)三大法人累計買超1萬576張，其中外資買超1萬70張、投信買超0張、自營商買超505張；融資減1205張、融券增227張，券資比8.67%。

2.鴻海(2317)三大法人累計買超2萬5638張，其中外資買超2萬5113張、投信賣超4645張、自營商買超5169張；融資減1692張、融券減88張，券資比2.74%。

3.泰金寶-DR(9105)三大法人累計買超1萬5114張，其中外資買超1萬4989張、投信買超0張、自營商買超125張；融資增1849張、融券增447張，券資比2.11%。(編輯：財經內容中心)

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