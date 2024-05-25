【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4244.07億元。三大法人買超73.62億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超12.97億元及買超25.97億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，榜首為神達(3706)，賣超9876張，南亞(1303)、聯強(2347)名列二、三名，分別賣超7714張及賣超5811張。第四及第五名為佳世達(2352)、寶成(9904)，其他依序為統一(1216)、仁寶(2324)、英業達(2356)、神基(3005)及上海商銀(5876)。
●投信24日賣超前十名：
1.神達(3706)收48.35元，漲0.35元或0.73%，投信賣超9876張。
2.南亞(1303)收53.10元，跌0.60元或1.12%，投信賣超7714張。
3.聯強(2347)收83.40元，漲0.70元或0.85%，投信賣超5811張。
4.佳世達(2352)收39.60元，漲0.20元或0.51%，投信賣超5567張。
5.寶成(9904)收37.05元，跌0.55元或1.46%，投信賣超5555張。
6.統一(1216)收79.10元，跌1.70元或2.10%，投信賣超4129張。
7.仁寶(2324)收38.50元，漲0.35元或0.92%，投信賣超3349張。
8.英業達(2356)收55.00元，漲1.00元或1.85%，投信賣超3223張。
9.神基(3005)收113.00元，跌1.50元或1.31%，投信賣超2904張。
10.上海商銀(5876)收46.40元，跌1.05元或2.21%，投信賣超2877張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.神達(3706)三大法人累計買超1萬288張，其中外資買超6萬7178張、投信賣超5萬7455張、自營商買超564張；融資增130張、融券增107張，券資比1.62%。
2.南亞(1303)三大法人累計賣超4萬3371張，其中外資賣超2萬6311張、投信賣超1萬6684張、自營商賣超375張；融資增976張、融券減133張，券資比1.89%。
3.聯強(2347)三大法人累計賣超4694張，其中外資買超7866張、投信賣超1萬1445張、自營商賣超1115張；融資增110張、融券增7張，券資比4.87%。(編輯：財經內容中心)
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