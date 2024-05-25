【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4244.07億元。三大法人買超73.62億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超12.97億元及買超25.97億元。
投信買超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為長榮航(2618)，買超2萬5149張，玉山金(2884)、第一金(2892)名列二、三名，分別買超1萬4272張及買超9081張。第四及第五名為正新(2105)、永豐金(2890)，其他依序為國產(2504)、三陽工業(2206)、中華電(2412)、聯電(2303)及京城銀(2809)。
●投信24日買超前十名：
1.長榮航(2618)收35.50元，漲0.30元或0.85%，投信買超2萬5149張。
2.玉山金(2884)收28.30元，跌0.35元或1.22%，投信買超1萬4272張。
3.第一金(2892)收28.20元，跌0.75元或2.59%，投信買超9081張。
4.正新(2105)收58.70元，漲0.20元或0.34%，投信買超8230張。
5.永豐金(2890)收23.05元，漲0.30元或1.32%，投信買超7060張。
6.國產(2504)收47.00元，漲2.20元或4.91%，投信買超6844張。
7.三陽工業(2206)收78.20元，漲2.10元或2.76%，投信買超5011張。
8.中華電(2412)收127.00元，股價持平，投信買超4296張。
9.聯電(2303)收54.60元，跌1.40元或2.50%，投信買超4117張。
10.京城銀(2809)收63.70元，漲0.10元或0.16%，投信買超3092張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.長榮航(2618)三大法人累計賣超3萬7530張，其中外資賣超15萬3819張、投信買超13萬466張、自營商賣超1萬4177張；融資減1萬1815張、融券減879張，券資比1.15%。
2.玉山金(2884)三大法人累計賣超2599張，其中外資賣超15萬9785張、投信買超15萬7738張、自營商賣超552張；融資減1795張、融券增28張，券資比4.71%。
3.第一金(2892)三大法人累計買超3萬8173張，其中外資賣超6萬5337張、投信買超10萬3648張、自營商賣超137張；融資減618張、融券減2張，券資比0.41%。(編輯：財經內容中心)
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