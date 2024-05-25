【時報-台北電】台股24日加權指數收21565.34點，跌42.09點或0.19%，總成交值4244.07億元。三大法人買超73.62億元，其中外資買超60.62億元，投信、自營商分別賣超12.97億元及買超25.97億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、5檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為長榮航(2618)，賣超2萬2176張，聯電(2303)、中鋼(2002)名列二、三名，分別賣超2萬1515張及賣超2萬1078張。第四及第五名為玉山金(2884)、力積電(6770)，其他依序為第一金(2892)、元大金(2885)、三商壽(2867)、陽明(2609)及合庫金(5880)。

●外資24日賣超前十名：

1.長榮航(2618)收35.50元，漲0.30元或0.85%，外資賣超2萬2176張。

2.聯電(2303)收54.60元，跌1.40元或2.50%，外資賣超2萬1515張。

3.中鋼(2002)收24.00元，跌0.15元或0.62%，外資賣超2萬1078張。

4.玉山金(2884)收28.30元，跌0.35元或1.22%，外資賣超1萬8667張。

5.力積電(6770)收25.65元，跌0.90元或3.39%，外資賣超1萬4998張。

6.第一金(2892)收28.20元，跌0.75元或2.59%，外資賣超1萬2360張。

7.元大金(2885)收32.50元，跌0.65元或1.96%，外資賣超9969張。

8.三商壽(2867)收7.04元，漲0.16元或2.33%，外資賣超6737張。

9.陽明(2609)收73.50元，漲2.20元或3.09%，外資賣超6046張。

10.合庫金(5880)收26.20元，跌0.20元或0.76%，外資賣超5883張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.長榮航(2618)三大法人累計賣超3萬7530張，其中外資賣超15萬3819張、投信買超13萬466張、自營商賣超1萬4177張；融資減1萬1815張、融券減879張，券資比1.15%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超17萬8968張，其中外資買超9萬6875張、投信買超7萬7147張、自營商買超4944張；融資增542張、融券增508張，券資比4.80%。

3.中鋼(2002)三大法人累計賣超8萬4587張，其中外資賣超8萬2717張、投信買超210張、自營商賣超2079張；融資增2609張、融券減79張，券資比0.53%。(編輯：財經內容中心)

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