【時報記者張漢綺台北報導】國巨公司(2327)宣布將參與力智(6719)私募普通股認購，全數認購2100萬私募普通股，若此次私募普通股認購程序完成後，國巨將持有力智新發行普通股後20.23%股權，成為力智最大單一持股的策略股東。
力智是少數可同時提供電源管理晶片(PMIC)與半導體功率元件(Power Discrete)產品服務的電源晶片設計廠，深耕於高密度電源解決方案及高效能功率元件技術的設計與開發，主要產品包含電源管理晶片、高整合功率級產品、單晶片電源轉換器(Converter)、電池保護晶片、分離式功率元件與氮化鎵(GaN)電源解決方案等，相關產品並已跨足運算、網通、電池保護管理、工業與消費等五大平台，其核心電源管理晶片與功率半導體元件之完整解決方案，擁有領先的市場地位，力智也已成為亞洲及全球最重要的類比半導體廠商之一。
國巨與力智電子經雙方董事會決議，國巨將參與力智私募普通股認購，國巨希望此次對力智的策略投資，透過彼此共同開發及全球銷售通路的整合，進一步擴大雙方在未來電子零組件高成長市場的份額。
國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，在競爭激烈的電子產業裡，最重要的不僅是提供客戶最優質的產品與服務，而且還要提供深具廣度的產品組合，我們相信力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力，特別是在其多相位核心電源控制器(Multi-Phase Vcore Controller)與高整合功率級產品(Power Stage)方面，與我們現有的產品組合擁有最佳的互補性，由於多相位核心電源控制器與高整合功率級產品是CPU、GPU和記憶體的電源關鍵核心，與力智的策略投資合作，除了強化國巨在半導體產業的布局外，也將進一步強化國巨與全球具領導性晶片設計公司的合作關係，進而取得先機提前進入客戶設計週期；此外，透過國巨的一站式購足服務平台，提供更多差異化的產品，如功率模組等，國巨將為客戶提供更多加值型的產品和服務。此次的策略投資，再次驗證國巨在全球電子供應鏈中的獨特地位，也就是同時具備優質的全球銷售通路及高度成長市場（如AI、高速運算、工業及車用等）所需的強大客戶關係。
國巨持續極大化股東權益並優化與策略合作夥伴間各項資源，憑藉著在被動元件產業的領導地位，以及近期擴展感測器市場的策略布局，此次在功率半導體的策略性投資，將會是國巨保持長期成長動能的另一個重要里程碑。
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