在共軍鋪天蓋地發動圍台軍演之際，賴政府兩岸團隊發布新人事消息。陸委會24日表示，為因應兩岸新局，推薦前民進黨祕書長羅文嘉擔任海基會副董事長兼祕書長，相信能與準海基會董事長鄭文燦「強強聯手」，促進兩岸關係良性發展。此外，陸委會也向陸方喊話，呼籲陸方早日恢復陸生來台就學，教育部透露，預計明年5月公告陸生學士班招生簡章，若順利恢復，將可在明年7月入學。

陸委會24日指出，羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調的特質，定能搭配鄭文燦共同組成最強的海基會團隊。對於人事案，羅文嘉受訪僅簡單表示，為兩岸和平共存共榮，一起努力。

據了解，這是賴清德總統與內定海基會董事長鄭文燦商量後共同結論，而羅文嘉能脫穎而出，是因為他跟鄭文燦「都是兼具務實、理想，又業務嫻熟的人」。

海基會將於6月7日舉行董監事會通過相關人事案。黨內人士表示，祕書長是由董事長指定，而當天也會一併處理，在召開董監事會後，兩人就會正式走馬上任。

羅文嘉在這次總統大選，在競選團隊中，也是賴清德倚重的文宣大將，賴清德去年底4天3夜「唱土地的歌，拼咱的希望」環台拼字活動，羅文嘉就是重要籌畫者。

羅文嘉、馬永成及林德訓，都是當年前總統陳水扁台北市長時期重要「鐵三角」，這次總統大選也都是賴清德重要幕僚，這次三人全都入閣，分別為海基會副董事長、國安會諮詢委員及行政院長辦公室主任。

同一天，陸委會主動發新聞稿，喊話陸方早日恢復陸生來台就學，希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，能盡速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。陸委會將積極配合教育部整體招生規畫及作業期程，協助陸生盡早來台就學。

陸委會還提及，陸生納入全民健保政策2月1日起如期如質實施，強化在台陸生的健康照護，展現政府對陸生的關懷與照顧。

教育部於24日透露，擬恢復已暫停5年的陸生學士班招生簡章，預計明年5月公告簡章，若屆時恢復陸生學士生來台，將可在明年7月入學。

教育部指出，希望過去受疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，即我方大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會及陸方海峽兩岸招生服務中心能盡速就恢復陸生來台就學作業進行溝通協調。