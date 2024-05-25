美國海軍太平洋艦隊22日宣布，第29屆2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）預計於6月26日至8月2日舉辦，將有包括日本、菲律賓等29個太平洋國家參與，參演人數高達2萬5千人。但台灣仍未在本屆軍演受邀名單之列。
《美國之音》報導，這次演習比上一屆2022年的演習陣容更加擴大，參與者包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5千名人員參與。相比2022年，本屆參與演習的國家、艦艇和陸軍部隊數量增加，飛機則有所減少。
美國海軍表示，第29屆2024年環太平洋軍演的主題是「夥伴：整合並做好準備」， 強調包容性為核心，促進多國合作與信任，利用軍事相交互操作能力，目標在透過共同訓練和行動，「增強集體力量，促進自由開放的印太地區」。這次演習將增強國際聯合部隊「嚇阻和擊敗主要大國在所有領域和衝突級別的侵略的能力」。
今年參與演習的部隊來自29個國家，包括澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國和美國。
報導稱，儘管台灣多次表態參與意願，但參與本屆環太平洋軍演的29國中仍不包括台灣。分析家指出，美國主導的環太平洋軍演意在聯合盟友軍事威嚇中國，若邀台灣加入，挑釁中國的意味太濃，除加劇美中緊張情勢，也會為難部分盟國。
但報導也指出，美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）成員國悉數參加本屆環太平洋軍演，再加上南海周邊國家、南太平洋島國都參與，不少分析人士認為軍演本身就是在向中國傳遞一個訊息：「中國在西太平洋地區的擴張會受到阻止和擊敗。」
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