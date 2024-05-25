時值美中俄在非洲大陸展開角力戰，美國總統拜登23日宣布，他打算將東非國家肯亞指定為美國的「主要非北約盟友」（MNNA）。這意味，肯亞將成為首個獲得美國主要非北約盟友地位的撒哈拉以南的非洲國家。

主要非北約盟友是指一系列美國指定與美軍有戰略合作關係，但不是北約組織的成員。一旦美國總統授予該國家指定頭銜，再通知國會後，該指定將在30天內生效，而這項指定將為外國合作夥伴提供國防、貿易和安全合作的好處。

據CBS和法新社報導，拜登23日以紅毯迎接訪美3天的肯亞總統魯托（William Ruto）。魯托是自美前總統小布希政府以來，首位訪問白宮的非洲領導人，他此行也恰逢美國與肯亞建交60周年。拜登曾承諾2023年訪問非洲大陸，但目前尚未安排行程，他22日表示，若連任，他將於2025年2月訪問非洲。

拜登在記者會上說，「我很自豪地宣布，我們正與國會合作，指定肯亞為主要非北約盟友，這是多年合作的成果。我們的聯合反恐行動，削弱了整個東非的伊斯蘭國和伊斯蘭激進組織青年黨。我們對烏克蘭的相互支持使全世界團結起來支持《聯合國憲章》，我們在海地問題上的共同努力正幫助鋪平道路。」

美國宣布這項決定之際，肯亞警察即將抵達海地，多國正尋求平息海地幫派暴力帶來的動盪局勢，美國也為此提供情報和設備。魯托指出，「幫派和犯罪分子沒有國籍，他們沒有宗教信仰、語言...這就是為什麼我們要建立一個肯亞和美國以外的國家聯盟，其中許多國家正作出貢獻。」

值得注意的是，2022年6月，美參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）曾提交《2022年台灣政策法案》，當中包括修訂《對外援助法》，提議將台灣正式指定為美國的主要非北約盟友，不過該議案仍有待參眾兩院審理。