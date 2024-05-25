卓內閣上任，農業部長陳駿季獲得真除，是少數留任的閣員，他24日接受《中國時報》專訪時，除談及未來施政的想法，也特別提到，去年進口蛋引發的爭議會深刻檢討，未來將透過雞蛋冷鏈制度，並在民間建立安全庫存，不再專案進口。至於農業部常被詬病花大錢補助和宣導，他強調，錢都有用在刀口上，反認為錢不夠。
2023年我國爆發過嚴重蛋荒，價格飆漲、民怨不斷，農業部因而啟動專案進口雞蛋，但又衍生一連串爭議，讓首任農業部部長陳吉仲為此辭職下台，時任政務次長的陳駿季臨危受命擔任代理部長。
陳駿季雖稱不願意回憶過去，但他仍清楚記得自己是9月21日接任代理部長，當時每天忙到深夜，就是為了隔天要回應媒體，還強調同仁受了很多委屈。
不過，即使前部長陳吉仲下台前，仍強調進口蛋是正確的政策，但陳駿季昨除強調，農業部會深刻檢討，未來也不再透過專案進口。
至於如何解決缺蛋問題，陳駿季表示，不會再採用專案進口的方式，而是採關稅減讓，由民間貿易商進口。另外，蛋的產量會有季節性的變化，也將協助蛋場及洗選場建立冷鏈制度，並把庫存藏在民間，讓蛋價供需能維持平穩。
此外，陳駿季也提到，從蛋問題也反映出台灣農業因為資訊落差，造成產銷失衡，導致價格大幅波動的問題，並指出，目前各項農業調查制度不夠健全，將精進調查員人力、技術，唯有更精準的調查才能讓農業的決策更好。
另外，農業部過去因編列1450萬元的「加強農業訊息因應對策計畫」，被戲稱是網軍1450始祖，但陳駿季認為，1450是政治操作出來的名詞，這些經費不是用在特定政黨，是服務農民，且農業部是「永遠執政黨」，宣導當然有必要，且經費不夠。
除政策宣導經費，農業部也被批評愛撒幣。但陳駿季認為，農業部相關經費除用在天然災害救助，也用在冷鏈、農水路等基礎環境建設以及外銷，尤其農業有其特殊性，如果不提供農民救助復耕，投入資源興建基礎建設，將無法處理後端市場問題，所以受益的除農民，也包括消費者。
而面對極端氣候造成農漁減產，他則提到，農業部會提早規畫移動作物產區，並栽培更耐熱品種或更有效率的用水技術。
至於為達成2050淨零碳排，政府規畫大量光電，外界憂心光電板將入侵農地，陳駿季強調，漁電共生應落實養殖，因此已成立輔導團隊強化檢核，未來如果不改善恐怕就會斷電，直言「不能持續賣電，卻慢慢改善」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：