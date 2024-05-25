台灣即將實施碳費，排碳大戶水泥業面臨減碳壓力，嘉新水泥董事長張剛綸24日在股東會上喊話，水泥業減碳是「刻不容緩」，期待政府未來碳費可以在公平正義程序下，把進口水泥納入同步課徵，避免產生碳洩漏破口。

地緣政治風險攀升，對老牌嘉泥也產生衝擊，但堅持投資台泥5.9%不減碼策略收到效益。張剛綸說，主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場取得重大進展，降低了區域性風險，未來營收結構更具韌性，可應對複雜的國際環境。

台灣即將徵碳費，進口水泥卻未納入兼任台灣水泥同業公會理事長的張剛綸也發聲，指水泥業減碳是刻不容緩，但也期待政府可以在公平正義程序下，防止進口發生的碳洩漏問題。

嘉泥表示，本地業者本來就受到進口水泥低價競爭，其銷售占比3年來已從2成擴增到3成。如果碳費上路後，國內水泥要收但進口不用，等於「雪上加霜」，畢竟業者還要做節能減碳投資、購買設備。張剛綸支持水泥業減碳，但也希望政府碳費收取，不分國產、進口，要一體適用。

近年積極轉型的嘉泥，各事業體皆有成長，2023年營收年成長近3成。水泥事業營收增加28％、旅宿服務事業多60％、裝卸倉儲事業體增17％、房產事業體出租率也提高4％，整體稅後獲利共達9603萬元。

旅宿服務事業體去年表現亮眼，總經理王立心指出，日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點，也使的公司自有飯店HOTEL COLLECTIVE(嘉新酒店）全年住房率維持在八成左右。未來預期隨國際旅客及機場航班運量增加，加上明年大阪世博會房價變貴的外溢效應，旅宿業務可穩健成長。