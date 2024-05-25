高雄市旅行公會日前呼籲政府解除「禁團令」，高雄市長陳其邁24日也首度表態指出，在平等互惠下，兩岸可以盡速恢復觀光交流。金門縣政府前往大陸廈門參加「第19屆海峽旅遊博覽會」，也有許多大陸民眾直呼「好想去金門」。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑日前表示，大陸已釋出善意，開放福建省旅客來台觀光，台灣也能基於互惠原則，一步步開放赴陸旅遊，更要順勢解除「禁團令」，藉由兩岸彼此釋出互惠善意，共創觀光雙贏，還給觀光旅遊業一個正常的營運環境。

陳其邁24日參加「2024高雄旅行公會國際旅展」時指出，這是對兩岸都有利的事情，兩岸分歧雖多，但應該把分歧擱下、讓有共識的先行，觀光就是一個能夠增進彼此了解最好的方式，他也希望兩岸能夠就觀光議題，在過去的制度化協商機制下，達到平等互惠、盡速恢復交流。

兩岸間最大年度旅遊盛會「第19屆海峽旅遊博覽會」，24日起一連3天在廈門市會展中心盛大登場，金門縣政府睽違4年後再次應邀參展，並組織12個重點觀光產業代表共同行銷金門。

活動現場金酒公司還特別規畫「金酒形象館」，除提供高粱酒試飲、特產展售、旅遊資源推廣等，並進行有獎問答互動，將氣氛炒熱到最高潮，不但吸引大批大陸民眾駐足欣賞金門觀光魅力，還高聲詢問「何時可以去金門」、「好想去金門」。

金門縣府觀光處長許績鑫指出，金、廈兩門地緣相近，加上有小三通的政策優勢，長年以來，兩地旅遊部門與旅遊業保持良好的夥伴關係，期盼金廈旅遊越走越好，發揮一加一大於二的效益，共同建構「金廈旅遊圈」，營造金門觀光永續發展。