大陸央視新聞用戶端25日報導， 國際貨幣基金IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受大陸央視專訪指出，從借鑒其他國家經驗，到成為其他國家學習榜樣，中國大陸在氣候變化、數位經濟等方面發揮引領作用；肯定中國改革開放所取得的成就，她看好綠色發展和數位化轉型所釋放出的潛力。
喬治艾娃表示，過去40年，中國取得了舉世矚目的成就。改革開放給中國人民帶來豐厚回報。展望未來，深化改革有望釋放綠色發展和數位化轉型的增長潛力。她堅信，市場力量與資源配置相結合，能夠有效提高資本生產率和勞動生產率，從而拉動經濟增長。如今中國正從高速發展轉向高品質發展。據瞭解，中國領導層決心深化改革，這也將為中國人民帶來新一輪的繁榮發展。
對於「新質生產力」評價，喬治艾娃稱，當前中國正大量投資於綠色經濟、數位經濟，為國企和民企創造公平的競爭環境。這個大方向是正確的。環顧世界，這也是她在劍橋演講的原因，當今世界缺少什麼？缺少生產力增長，以及在此基礎上生活水準的提高。如何才能再次為生產力增長注入活力？要靠擁抱科技力量，要靠投資人力資本。在這方面中國處於有利地位。
喬治艾娃表示，見證中國發展非常有意義。中國人民正在迎來一個重要時刻，受益於現象級的增長，整整一代中國人只看到經濟的增長、增長、再增長，收入翻了一番又一番。當然，增長不可能無限持續下去。因為像任何其他國家一樣，當經濟逐漸成熟，必然經歷從高速增長到高品質增長的轉變。重要的是，中國人民需要認識到中國的發展正邁入一個新時代。在這個時代，經濟增速不會是10％、12％或15％，但各種機遇將大幅增加，生活水準也將隨之提高。
中國是國際貨幣基金的創始國之一。長期以來，中國與國際貨幣基金保持良好合作。2016年10月1日，人民幣正式加入國際貨幣基金特別提款權（SDR）貨幣籃子，與美元、歐元、英鎊和日元一起躋身全球儲備貨幣之列，成為僅次於美元和歐元的第三大權重貨幣。特別提款權這個「籃子」裡第一次出現了新興經濟體的身影，自此不再是「發達國家俱樂部」。
人民幣「入籃」是中國積極參與全球治理、為世界發展作出積極貢獻的體現。隨著綜合國力的提升，中國正在越來越廣泛地參與到新的國際治理體系的構建當中。發起成立亞洲基礎設施投資銀行和新開發銀行等多邊金融機構，這些「中國方案」都得到了國際社會、特別是發展中國家的讚譽和支持。
喬治艾娃強調，中國的成功不僅僅在於提高了人民的生活水準，還在於讓全體人民共用發展成果。中國致力於消除貧困，讓人們過上了有尊嚴的生活，無論是在城市還是鄉村。據觀察，中國這些年來的巨大變革惠及民眾，包括那些處境非常艱難的人們。從中國學到並向其他國家傳遞的經驗包括：設立中長期目標，投資基礎設施建設、促進人才培養、完善法治、提升競爭力，由此催生機遇、讓人民發揮出最大潛能。最有意思的是，走訪世界多國，看到中國的發展模式正在其他地方複製。例如，中國黃土高原梯田化專案成功把荒地變為可耕作的農田，讓當地人得以謀生，在衣索比亞也看到類似項目。國際貨幣基金以及世界銀行都是中國經驗的傳遞者，試圖將中國取得的成就轉化為世界其他地方的知識和成功案例。
喬治艾娃指出，中國是國際社會的積極參與者，也是國際貨幣基金的積極參與者。中國的行動基於其自身的經驗。中國多年來向擁有眾多成員國的多邊機構學習並從中受益。而現在，中國支持其他國家學習。在國際貨幣基金中，中國積極參與討論什麼是合適的政策選擇，包括貨幣政策、財政政策、金融政策等。在疫情期間，中國為國際貨幣基金作出貢獻，為最需要幫助的成員國提供支持。在對人類未來至關重要的議題上，如氣候變化、數位經濟、促進全球經濟一體化等，中國也發揮了重要的引領作用。曾經借鑒他國經驗的中國如今已成為其他國家學習的榜樣。
關於人工智慧，喬治艾娃稱，需要關注四個方面：數位基礎設施建設、人才培養、推動創新、相應的法規和倫理要求。綜合來看，中國是新興市場國家中準備最充分的。
喬治艾娃表示，第28屆聯合國氣候變化大會非常成功，達成三項非常重要共識。中國在太陽能光伏、可再生能源、電動汽車等領域的技術創新方面承擔了重要責任，中國已成為領導者。
喬治艾娃指出，中國最讓她印象深刻的是無處不在的活力。人們全身心地投入工作，解決問題。每次到訪都能看到這個國家的變化。
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