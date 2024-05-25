中共中央外辦主任王毅23日在北京與巴西總統魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）舉行會談。王毅表示，中方願與巴方加強協作，推動中拉關係取得更大發展。中巴也共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，同聲反對割裂世界，製造封閉的政經集團。
根據大陸外交部網站，針對烏克蘭局勢，中國與巴西也達成6點共識，包括呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火；中巴雙方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。應加大對相關地區人道主義援助；反對使用大規模殺傷性武器；反對攻擊核電站等和平核設施。
此外，中巴還達成共識強調，反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。呼籲在能源、貨幣、金融、貿易、糧食安全以及保護油氣管道、海底光纜、電力能源設施、光纖網路等關鍵基礎設施安全問題上加強國際合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。
而王毅在會談時指出，中巴兩國沒有地緣政治矛盾，沒有現實利益糾紛，經濟高度互補，利益深度融合，對重大國際地區問題立場相近。
王毅強調，中方重視巴西的國際地位和影響，始終將巴西置於外交全域的優先位置，願與巴方以建交50周年為契機，密切高層交往，加強戰略協調、凝聚戰略共識，提升兩國關係定位，加強發展戰略對接。
王毅也表明，以中國和巴西為代表的「全球南方」國家實現群體性崛起，推動世界力量對比更加均衡合理。中方願與巴方加強協作，推動中拉關係取得更大發展。
阿摩林表明，巴方高度重視對華合作。中國是巴西最大的市場，兩國貿易額已接近2000億美元。巴方願與中方規畫好各領域合作，擴大貿易投資規模，拓展人工智慧、數位經濟等新領域，充實巴中全面戰略夥伴關係內涵。
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