據英國《金融時報》報導，北京當局正在訓練人工智慧，企圖研發出貫徹「習思想」的聊天機器人，以期在管控言論自由的同時，又能和美國科技公司Open AI開發的聊天機器人ChatGPT競爭。

報導稱，大陸官方近日即將推出貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」的聊天機器人。在透過學習大量官方文件建立大型語言模型、確保人工智慧徹底理解習近平思想後，該聊天機器人的問世希望與美國的人工智慧平台ChatGPT競爭。

據知情人士透露，大陸官方研發的聊天機器人目前仍在大陸網信辦內部的研發中心進行試驗，但最終可能會提供一般民眾使用，並支援回答問題、創建報告、總結信息、以及中英文翻譯等功能。

報導稱，研發這款聊天機器人顯示大陸政府在過去10年積極推廣「習思想」的趨勢。在市面上，以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本；騰訊或網易等熱門媒體平台經常保留頂部推送的位子給官方發布的文章；年僅十歲的學生需要學習習近平的政治哲學；大陸官方還推出了「學習強國」APP，確保全國1億名共產黨員對黨有足夠的理解；2018年，習近平思想寫入《中國憲法》。

報導直言，要讓聊天機器人符合習思想的要求，對開發者來說是艱鉅的挑戰。因為訓練語言模型的中文數據相對缺乏，多數的訓練都是以英文進行，這導致生成式人工智慧很容易陷入不符合大陸言論規範的情況。對此，大陸科技巨頭百度和阿里巴巴也都極力確保其生成模型避免觸及敏感問題，當用戶對敏感話題進行追問時，這兩個集團研發的聊天機器人通常會要求用戶重新開啟對話。

報導稱，針對此一發展瓶頸，與大陸網信辦存在聯繫的非營利組織中國網路空間安全協會去年12月發布了含括一億條數據的數據庫，提供各團隊進行模型訓練。內容主要涵蓋政府法規和政策文件、國家媒體報導和官方出版物，光是在其中一份文件中，「習近平」的關鍵詞便出現了八萬六千次，該文件還寫道「確保在思想上、政治上和行動上始終與以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致。」