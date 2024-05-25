大陸人社部去年向大眾徵集新職業資訊、收到430多份建議書，其中尤以涉及數位經濟發展、智慧製造資訊技術和現代服務等建議較多，24日正式公告，擬最新增加網路主播（直播主）、生成式人工智慧系統應用員、使用者增長營運師、智慧網聯汽車測試員等19個新職業，同時新增包含移動作業系統應用設計員等29個新工種。

大陸人社部建設司相關負責人說明，新職業的確定，能進一步增強從業者的職業歸屬感，相關從業者還可以享受國家有關政策待遇，同時促進就業職位的開發等優點。

大陸審議「新職業」是指在經濟社會中已經存在，有一定規模從業人員，具有獨立從業技能，但是暫未收錄到《中華人民共和國職業分類大典》當中。從1999年發布首部職業分類大典時共收錄1838個職業。

之後從2019年到2022年，大陸人社部陸續發布5批共74個新職業。例如2022年就發布機器人工程技術人員、增材製造工程技術人員、數據安全工程技術人員等18個新職業。

根據新華社報導，去年10月大陸人社部再度對社會公開徵集新職業資訊，共收到建議書430多份，是2021年申報量的2倍多，主要涉及商務服務、生產製造、資訊技術等領域。其中更以緊貼數位經濟發展需求、智慧製造資訊技術、現代服務等領域的建議較多，約占新職業建議總數的1／4。

具體來看，規畫增加網路主播、生成式人工智慧系統應用員、使用者增長營運師、智慧網聯汽車測試員、雲網智慧運維員、文創產品策畫營運師、智慧製造系統運維員、工業互聯網運維員、生物工程技術人員、口腔衛生技師、網路安全等級保護測評師等19個新職業；同時增加移動作業系統應用設計員等29個新工種。

據了解，目前經有關機構和單位申報建議、專家評審論證、書面徵求中央和國家機關有關部門意見等程序後，初步確定的19個新職業、29個新工種將向大陸社會公示至今年6月7日。