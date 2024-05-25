【時報-台北電】美國消費者信心與通膨預期改善，以及輝達（Nvidia）帶來的動能壓過投資人對聯準會恐將推遲降息的擔憂，周五美股反彈收高，那斯達克指數再創收盤歷史新高，並為連續第5周收紅。惟下周一美股休市，周五市場交投清淡。
本周道瓊指數收跌2.34%，打斷連漲5周的升勢。標普500指數本周微升0.03%，那斯達克指數周漲1.41%。
美國商務部周五公布，4月美國耐久財訂單月增0.7%，優於市場預期的月減0.8%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.3%，優於市場預期的月增0.1%。
密西根大學公布，美國消費者的通膨預期在月初惡化，但在5月底有所改善。5月美國消費者信心指數終值為69.1，高於初值（67.4）和市場預期（67.5）。消費者預期未來一年通膨率為3.3%，低於5月初預期的3.5%。
聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周五表示，中性利率在下跌多年後，未來可能回升，但現在評斷這種情況是否發生仍為時過早。
標普500指數11大類股以通訊服務類股漲1.29%，表現最佳，其次為科技股漲1.13%。
「AI晶片王」輝達再漲2.57%，連續第2日創下收盤歷史新高，市值增至2.62兆美元。
對利率敏感的小型股亦上演反彈行情，羅素2000指數在周四大跌1.6%後，周五收漲1.04%。
根據芝商所FedWatch Tool顯示，目前市場預期聯準會在9月會議降息至少25個基點的機率為49.4%，低於一周前的54.8%。
下周一（5月27日）美國適逢「陣亡將士紀念日」（the Memorial Day）聯邦法定假日，美股休市。
★四大指數
美股道瓊上漲4.33點或0.01%，收39,069.59點。
S&P500上漲36.88點或0.70%，收5,304.72點。
NASDAQ上漲184.76點或1.10%，收16,920.79點。
費城半導體上漲94.93點或1.85%，收5,220.92點。
★11大類股
通訊服務類股(SPLRCL)漲1.29% 科技類股(SPLRCT)漲1.13%
公用事業類股(SPLRCU)漲0.99% 原物料類股(SPLRCM)漲0.88%
非必需消費類股(SPLRCD)漲0.75% 金融類股(SPSY)漲0.68%
工業類股(SPLRCI)漲0.55% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.23%
能源類股(SPNY)漲0.13% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.02%
醫療類股(SPXHC)跌0.31%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.74%，收430.16美元。
蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。
輝達(NVDA)上漲2.57%，收1064.69美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲2.67%，收478.22美元。
蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。
網飛(NFLX)上漲1.74%，收646.75美元。
3.其它焦點股
高通(QCOM)上漲4.26%，收210.36美元。
超微(AMD)上漲3.70%，收166.36美元。
特斯拉(TSLA)上漲3.17%，收179.24美元。
Meta(Meta)上漲2.67%，收478.22美元。
輝達(NVDA)上漲2.57%，收1064.69美元。
美光(MU)上漲2.55%，收129.49美元。
英特爾(INTC)上漲2.13%，收30.72美元。
蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。
恩智浦(NXPI)上漲1.63%，收277.17美元。
應用材料(AMAT)上漲1.35%，收220.89美元。
德州儀器(TXN)上漲0.96%，收199.18美元。
Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。
微軟(MSFT)上漲0.74%，收430.16美元。
IBM(IBM)上漲0.13%，收170.89美元。
亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。
思科(CSCO)下跌0.39%，收46.42美元。
甲骨文(ORCL)下跌0.95%，收122.91美元。
★台股 ADR
台積電上漲2.91美元或1.85%，收160.00美元，換算台股價格為1032.26元。
聯電下跌0.01美元或0.12%，收8.56美元，換算台股價格為55.23元。
日月光上漲0.16美元或1.46%，收11.15美元，換算台股價格為179.84元。
中華電信上漲0.05美元或0.13%，收39.33美元，換算台股價格為126.87元。（編輯：柯婉琇）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：