【時報-台北電】美國消費者信心與通膨預期改善，以及輝達（Nvidia）帶來的動能壓過投資人對聯準會恐將推遲降息的擔憂，周五美股反彈收高，那斯達克指數再創收盤歷史新高，並為連續第5周收紅。惟下周一美股休市，周五市場交投清淡。

本周道瓊指數收跌2.34%，打斷連漲5周的升勢。標普500指數本周微升0.03%，那斯達克指數周漲1.41%。

美國商務部周五公布，4月美國耐久財訂單月增0.7%，優於市場預期的月減0.8%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.3%，優於市場預期的月增0.1%。

密西根大學公布，美國消費者的通膨預期在月初惡化，但在5月底有所改善。5月美國消費者信心指數終值為69.1，高於初值（67.4）和市場預期（67.5）。消費者預期未來一年通膨率為3.3%，低於5月初預期的3.5%。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周五表示，中性利率在下跌多年後，未來可能回升，但現在評斷這種情況是否發生仍為時過早。

標普500指數11大類股以通訊服務類股漲1.29%，表現最佳，其次為科技股漲1.13%。

「AI晶片王」輝達再漲2.57%，連續第2日創下收盤歷史新高，市值增至2.62兆美元。

對利率敏感的小型股亦上演反彈行情，羅素2000指數在周四大跌1.6%後，周五收漲1.04%。

根據芝商所FedWatch Tool顯示，目前市場預期聯準會在9月會議降息至少25個基點的機率為49.4%，低於一周前的54.8%。

下周一（5月27日）美國適逢「陣亡將士紀念日」（the Memorial Day）聯邦法定假日，美股休市。

★四大指數

美股道瓊上漲4.33點或0.01%，收39,069.59點。

S&P500上漲36.88點或0.70%，收5,304.72點。

NASDAQ上漲184.76點或1.10%，收16,920.79點。

費城半導體上漲94.93點或1.85%，收5,220.92點。

★11大類股

通訊服務類股(SPLRCL)漲1.29% 科技類股(SPLRCT)漲1.13%

公用事業類股(SPLRCU)漲0.99% 原物料類股(SPLRCM)漲0.88%

非必需消費類股(SPLRCD)漲0.75% 金融類股(SPSY)漲0.68%

工業類股(SPLRCI)漲0.55% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.23%

能源類股(SPNY)漲0.13% 房地產類股(SPLRCREC)漲0.02%

醫療類股(SPXHC)跌0.31%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.74%，收430.16美元。

蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。

輝達(NVDA)上漲2.57%，收1064.69美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲2.67%，收478.22美元。

蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。

網飛(NFLX)上漲1.74%，收646.75美元。

3.其它焦點股

高通(QCOM)上漲4.26%，收210.36美元。

超微(AMD)上漲3.70%，收166.36美元。

特斯拉(TSLA)上漲3.17%，收179.24美元。

Meta(Meta)上漲2.67%，收478.22美元。

輝達(NVDA)上漲2.57%，收1064.69美元。

美光(MU)上漲2.55%，收129.49美元。

英特爾(INTC)上漲2.13%，收30.72美元。

蘋果(AAPL)上漲1.66%，收189.98美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.63%，收277.17美元。

應用材料(AMAT)上漲1.35%，收220.89美元。

德州儀器(TXN)上漲0.96%，收199.18美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.83%，收174.99美元。

微軟(MSFT)上漲0.74%，收430.16美元。

IBM(IBM)上漲0.13%，收170.89美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.17%，收180.75美元。

思科(CSCO)下跌0.39%，收46.42美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.95%，收122.91美元。

★台股 ADR

台積電上漲2.91美元或1.85%，收160.00美元，換算台股價格為1032.26元。

聯電下跌0.01美元或0.12%，收8.56美元，換算台股價格為55.23元。

日月光上漲0.16美元或1.46%，收11.15美元，換算台股價格為179.84元。

中華電信上漲0.05美元或0.13%，收39.33美元，換算台股價格為126.87元。（編輯：柯婉琇）