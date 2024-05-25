交通部觀光署、經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金，共提供220億元融資額度，協助0403花蓮大地震受災旅宿業融資信用保證，讓業者順利取得資本性融資或周轉金貸款。觀光署24日修正「提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，信用保證成數由最高9成提高至9.5成，助攻業者融資紓困，加速恢復正常營運。
強震重挫花蓮旅遊環境，觀光步入黑暗期，政府與民間多管齊下搶救當地觀光業，觀光署從旅行業、旅宿業、旅遊推廣及國際攬客等，推動觀光振興及企業紓困，為助旅宿業盡快恢復正常營運，觀光署、中小及新創企業署、國發會及中小企業信保基金共提撥22億元，提供融資額度達220億元，若業者擔保品不足，承貸金融機構可送中小企業信保基金申請信用保證。
觀光署表示，融資保證專案貸款要點，主要協助受災旅宿業、旅行業等取得金融機構重建資金貸款，承貸金融機構將從優、從速、從簡處理。資本性融資依營業規模最高200萬至2億元；周轉金貸款最高200萬至8000萬元，並提供資本性融資10成、周轉金9成的信用保證成數。
觀光署也訂出提供受災旅宿業融資相對信用保證要點，與中小企業信保基金共同設立相對信用保證基金，24日調升受災旅宿業資本性融資及周轉金信用保證成數，由最高9成提高至9.5成，資本性融資旅館最高3000萬元、民宿400萬元；周轉金貸款旅館最高1000萬元、民宿300萬元，業者可自受災日起1年內向金融機構申請。
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