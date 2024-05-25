日前解放軍在台灣周邊進行「聯合利劍—2024A」演習，依據大陸央視發布的演習區域示意圖，兵力包圍整個台灣，各方也探討未來台海戰役是否也可能是類似模式，然而這忽略了美軍在第一島鏈的存在。未來中共在台海動武，美軍不會視而不見，一定會扮演關鍵角色。

為什麼？因為戰爭是最激烈的競爭。在美中競爭形勢下，如果戰爭爆發，美軍不能讓解放軍突破第一島鏈，否則西太平洋就會成為解放軍艦隊的勢力範圍。中國海軍規模已經超過美國，成為世界最大海軍。這個龐大艦隊一旦毫無阻礙進入太平洋，將成為美國與其盟邦的最大威脅。

因此，美軍是否介入台海以及是否戰略模糊或清晰等議題，其實都已經過時，美軍是必然介入的，甚至在中共動武之前，只要有跡象，美軍就會投入。只是美軍介入的兵力將不是一般預期的航母艦隊，而是陸戰隊；兵力投射的地點也不會是台灣，而是台灣南、北端的島嶼。

陸戰隊「濱海作戰團」的任務

美國使用「第一島鏈」這術語描述中國近海的帶狀島嶼，是從美軍太平洋防線的角度出發。第一島鏈就是太平洋第一道防線，第二島鏈是第二道防線。美軍如果守不住第一島鏈，就必須退到第二島鏈，而從地圖即可看出，第二島鏈遠不如第一島鏈緊密，要封鎖亞洲陸權挑戰太平洋海權，第一島鏈非守住不可。

雖然美國在二戰之後，就與第一島鏈國家都簽訂共同防衛條約（與中華民國簽訂的《中美共同防衛條約》在1980年失效），但並不表示美軍第一島鏈防線固若金湯，而是仍有缺口。

解放軍海軍進出西太平洋有兩條便捷路線，一個是宮古海峽，另一個是巴士海峽。宮古海峽寬約145海里，巴士海峽寬約100海里，這就是第一島鏈的兩個缺口。以往美軍可以憑藉強大艦隊封鎖這兩個缺口，但在解放軍發展出高超音速反艦彈道飛彈後，航空母艦等大型軍艦的風險大增，迫使美軍不得不將以往戰力集中在航母戰鬥群的作戰模式，改為分散式。航母甚至被質疑，戰時是否會到關島以西作戰。

封鎖第一島鏈缺口的任務於是交給陸戰隊。相較是否要打分散式作戰迄今仍舉棋不定的海軍，任務明確的陸戰隊則在高層支持下，分散式作戰發展極為迅速，甚至顯示出某種程度的急迫感。

2022年8月，第一個具驗證性的陸戰隊「濱海作戰團」（MLR）在夏威夷成軍。這距2020年中國發射2枚反艦彈道飛彈擊中南海移動靶船，證明解放軍彈道飛彈確實具有反艦能力，不過兩年。

由於美軍在沖繩的宮古島已經有基地，足以處理宮古海峽，巴士海峽則缺乏佈署，如何處理巴士海峽的封鎖就美軍成為最緊急事項。而最適合封鎖巴士海峽的島嶼，就是菲律賓的巴丹群島。

去年2月，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問菲律賓，即與菲律賓簽下開放四個軍事基地的協議，包括位置在菲國最北端，面向巴士海峽的呂宋島基地。這些基地建設完成後可能作為MLR駐地。因為第二支MLR去年11月在沖繩成立，第三支MLR預計將駐在關島，將第一支MLR擺在夏威夷缺乏戰略意義。

去年4月，美軍在巴丹群島進行測試，由兩棲登陸艦出發的數百名美軍陸戰隊員被4架魚鷹機空運至島上，一組「高機動性多管火箭系統」，也就是大家耳熟能詳的海馬斯（HIMARS）也嘗試運上島嶼。8月，傳出美國軍方有意在巴丹群島某個偏遠島嶼開發民用港口的消息。11月，美、菲「海上戰士合作」（Kamandag）聯合軍演在巴丹群島舉行。今年4月，美、菲「肩並肩」年度軍演地點也選在巴丹。這都顯示美軍對巴丹群島的興趣。

為了打分散式作戰，新編成的MLR編制1個步兵營、1個防空營、1個後勤營與1個反艦飛彈連，作戰時步兵營和反艦飛彈連編組成多個排級的「濱海戰鬥隊」（LCB），將登陸各島嶼，建立具有強大反艦能力的「分散式遠征前進基地」（EAB），相互火力支援，以達到陸戰隊「以陸制海」的構想。

因此EAB反艦系統的威力就很重要，如果射程近將無法發揮作用，但射程遠，發射機構的鈍重性就很大，如何運上島嶼就是個大問題。美軍正在研發新型的岸基防禦飛彈系統（Coastal Defense Missile System）、海岸和島嶼防禦系統 （Coastal & Island Defense System ），甚至改良陸軍的海馬斯系統，以尋找適用武裝。這些都是以重型卡車裝載發射箱與控制機構，能迅速轉移位置，火力強大。也不排除發射自殺無人機或無人艇，發動更遠距離的攻擊。烏克蘭的自殺無人艇攻勢，就曾打得俄羅斯黑海艦隊幾乎團滅。

對解放軍攻台的影響與反制

對解放軍來說，如果美軍陸戰隊分散式作戰成熟，MLR在戰爭爆發或之前登陸宮古群島與巴丹群島的多個島嶼，建立具備強大反艦能力的EAB，那麼就如芒刺在背，威脅極大。如果以環島軍演模式包圍台灣，那麼在東、南外海軍艦面對台灣的同時，後方也將遭陸戰隊EAB鎖定，成為「螳螂捕蟬，黃雀在後」。更可能的是被EAB分散式的反艦火力所拘束，被封鎖在第一島鏈內，到不了台灣東部外海。

這在軍事上是不能被接受的。解放軍航母戰鬥群出不了第一島鏈，難道要讓這些遠洋艦隊，只能在近海巡弋嗎？解放軍必須解決這問題，否則即便造再多航母，也無用武之地。

這表示解放軍如果要對台動武，無論封鎖或三棲聯合登陸，都必須先處理美軍陸戰隊分散在各島嶼的EAB。但這很不容易，因為軍艦只要接近島嶼，就將先遭EAB反艦飛彈的攻擊，而EAB的反艦系統能迅速移動，要鎖定位置用巡弋飛彈或無人機攻擊很困難。如果用彈道飛彈打，那就太浪費了，而且命中率也不一定高。

不過，不久前中國大陸一艘1500噸至2000噸的新型匿蹤軍艦曝光，或許就是解放軍反制EAB所尋求的解方。因為千噸級軍艦不適合遠航作戰，而近海防衛又無需隱形。打造這款縮小版的朱瓦特（Zumwalt）式驅逐艦，唯一合理的用途就是在近海奇襲。匿蹤航行到島嶼附近，對EAB發動猝然攻擊，以消除宮古海峽與巴士海峽的航行威脅，為大型戰艦打通東出太平洋的通道。

因此，如果要做一個符合未來實際景況的兵棋推演，解放軍的台海第一戰，或許不是打台灣，也不是打國軍，而是打美軍駐第一島鏈的陸戰隊濱海作戰團。「環島軍演」只是一場給民眾看的軍事大秀，無論美軍與解放軍，都還有另外一套不公開的劇本，以應對未來真正可能的衝突。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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