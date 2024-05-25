新北巿第一圈預售巿場表現不俗，成屋巿場一樣可圈可點，永慶房產集團依聯徵中心公布的住宅貸款資料，盤點雙北市2023年全年各行政區20-40歲貸款人的貸款件數，其中，新北市的板橋區及新莊區都有2000件以上的貸款，分居雙北市之冠、亞軍。另依元宏不動產加值服務平台調查，近1年區內5年內新大樓房價漲幅，以永和的14.44％排名第一，板橋、新莊分以9.76％與9.05％，拿下2、3名。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，受到股市創高、通膨難降、新青安優惠貸款助攻等因素，近期房市買氣相當不錯，特別是首購產品，市場熱度很高，也帶動房價持續上揚。其中，觀察市場更可發現，由於北市房價居高不下，近一年北市新屋大樓成交均價112.89萬，就算是中古大樓也要92.21萬，造成預算有限的大台北購屋族，除只能買價格較低但不耐震的老舊公寓外，若想房屋耐震性夠、管理品質好，就只能沿著捷運往北市外圍購屋才有符合預算的大樓產品，也帶動北市外圍第一圈的中和、永和、板橋、土城、新莊、三重等區域的新屋價格持續上揚，其中，近一年永和新大樓房價甚至上漲14.44％、超過一成。

房價上漲也與重劃區新推案息息相關，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，對於新北第一圈板橋與新莊漲幅，主要受惠江翠北側重劃區與新莊副都心、頭前等重劃區新案搶進，帶動房價。

另依2023年聯徵中心貸款資料統計，雙北成屋巿場，以板橋最受20-40歲年輕族群青睞，共貸款2248件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。不僅如此，當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，因此，板橋成雙北年輕族群最受歡迎的區域毫不意外。

新莊區房市也十分火熱，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，生活機能也無可挑剔，再加上2023年新莊區平均單價每坪僅需42.6萬元，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。