新北巿第一圈預售巿場表現不俗，成屋巿場一樣可圈可點，永慶房產集團依聯徵中心公布的住宅貸款資料，盤點雙北市2023年全年各行政區20-40歲貸款人的貸款件數，其中，新北市的板橋區及新莊區都有2000件以上的貸款，分居雙北市之冠、亞軍。另依元宏不動產加值服務平台調查，近1年區內5年內新大樓房價漲幅，以永和的14.44％排名第一，板橋、新莊分以9.76％與9.05％，拿下2、3名。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，受到股市創高、通膨難降、新青安優惠貸款助攻等因素，近期房市買氣相當不錯，特別是首購產品，市場熱度很高，也帶動房價持續上揚。其中，觀察市場更可發現，由於北市房價居高不下，近一年北市新屋大樓成交均價112.89萬，就算是中古大樓也要92.21萬，造成預算有限的大台北購屋族，除只能買價格較低但不耐震的老舊公寓外，若想房屋耐震性夠、管理品質好，就只能沿著捷運往北市外圍購屋才有符合預算的大樓產品，也帶動北市外圍第一圈的中和、永和、板橋、土城、新莊、三重等區域的新屋價格持續上揚，其中，近一年永和新大樓房價甚至上漲14.44％、超過一成。
房價上漲也與重劃區新推案息息相關，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，對於新北第一圈板橋與新莊漲幅，主要受惠江翠北側重劃區與新莊副都心、頭前等重劃區新案搶進，帶動房價。
另依2023年聯徵中心貸款資料統計，雙北成屋巿場，以板橋最受20-40歲年輕族群青睞，共貸款2248件。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。不僅如此，當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，因此，板橋成雙北年輕族群最受歡迎的區域毫不意外。
新莊區房市也十分火熱，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，生活機能也無可挑剔，再加上2023年新莊區平均單價每坪僅需42.6萬元，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：