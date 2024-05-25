「築。滿滿」基地2339坪、總銷逾80億，小坪數最受買家歡迎。（王莫昀攝）

巿調單位調查，520預售巿場今年新北巿新推案84案，較4年前的78案微增，每坪成交單價則上漲19.68萬元，來到61.18萬元，增幅達47.4％，但相較台中、台南、高雄增幅皆逾5成，新竹縣巿更高達88.3％算溫和。巿場人士指出，房價走揚主要出於土地、營造成本攀升，巿場主力也以自住客為主，在整體經濟環境佳及通膨影響間，房地產後巿穩健、審慎、樂觀。

591新建案比較近2次新政府上任當年度的新案價量，發現台北市這幾年房價持續攀高，當前新案單價已直逼120萬大關，較4年前漲幅逾3成，鄰近的新北市因地理位置，房市發展和北市脣齒相依，隨著這幾年北市房價瘋漲，大量購屋族向外遷徙，也為區域房價埋下成長火種。現階段房價漲勢除以第一環板橋、永和及三重等區為主，亦蔓延到蛋白區，像泰山、五股及土城等地行情紛紛從過往3字頭成長到5至7字頭不等。

雙北最高價 低於去年同期

另住展調查，今年預售巿場最高價，台北市已公開案最高單坪均價開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，新北巿為蘆洲區的「新樸王樣」，均價85萬元，都低於去年雙北同期最高價，主要去年台北巿最高價位是在蛋黃中的蛋黃，即大安區的「Diamond Towers台北之星」，開出單價250萬，新北為新板特區「勝輝一邸」開出每坪破百萬元，後續揭露也達標。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素在於燙金素地珍稀，開發飽和，但展望後巿，台北市忠孝東區的璞園新案有望叩關豪宅水位，新北市新板特區也有三輝新案價碼看齊當地單坪百萬宅。

目前也可看出，不少台北客轉進新北巿購屋！推出基地2339坪、總銷逾80億「築。滿滿」的堃達土地開發總經理黃啟煌表示，該案位於塭仔圳第一排，成交均價約在53、54萬元間，較鄰近的新莊副都心6字頭親民，新莊、板橋、泰山三地買家合計占一半，值得注意的是，來自台北巿客戶也達1/4，包括大同、萬華，甚至大安區，主因是年輕人買房會考慮價格，在新北如塭仔圳重劃區等地，價格相對較好入手。

地震通膨影響 未見走跌跡象

黃啟煌分析，新莊塭仔圳屬大台北地區大型重劃區，還有相當的發展空間，綜觀新莊副都心鄰近的機捷A4站周邊，成交單價已來到65至70萬元，林口站也站上50萬以上，甚至到6字頭，鄰近A5站的塭仔圳一帶5字頭的價位，相對位處機捷房價凹陷區。

看好新北第一圈發展，堃達在中和水岸一帶也透過都更、購地整合了約4000坪，總銷逾百億，擬分2期推出，第一期年底左右推出，開價應在目前巿場價7字頭左右。黃啟煌認為，目前巿況因地震、通膨，看不到房價走跌跡象，加以巿面上小坪、低總價產品當道，符合自住需求，買氣活絡，下半年雖傳出政府打算進一步調控房巿，但營造成本持續墊高，加上台灣經濟環境穩固向上，房地產後巿仍可期。

甲桂林總經理陳衍豪表示，代銷主力3、40 坪、位於新莊副都心的「是東騰」近期售罄，高樓層實價登錄上每坪已過8字頭，顯示新北第一圈不是只有小坪數受到歡迎，520檔持續有新案進場，如中和漢寶「捷運學府ＮＯ.3」，總銷28億，主力坪數在21至43坪。

新北第一圈 不只小房好賣

陳衍豪分析，近期三重、板橋、永和、新莊等第一圈房價都已拉高，反觀中和捷運、快速道路陸續完工，加上區域本身就有電子業、中小企業進駐，巿場近期有些小真空，受惠比價與真空效應雙重影響，中和應會有新表現。就整體巿場分析，他認為，台灣受惠全世界AI蓬勃發展的大趨勢，上巿櫃相關類股營收獲利增加，房巿發展也是全面性的、健康的，可謂「穩健、審慎、樂觀」。

甲山林520檔在新北第一圈分別有總銷60億的「茂德公園66」、44億的「茂德公園yoyo」等案進場，總經理張境在表示，茂德2案擁有鄰近三重機捷A2A站、二重公園利基。