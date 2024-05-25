財政部以亞銀資料公布統計通報，受惠於疫情紅利，2021年台灣的稅收不含關稅與貿易稅年增21％，我國與馬來西亞、澳大利亞都呈雙位數成長，且反彈的情況優於亞太鄰國。不過，資料顯示，台灣的欠稅比重不算低、達5.1%，高於新加坡、日本，有改善空間。
新冠肺炎疫情爆發，影響企業與個人的繳稅行為，2021年各國欠稅占當年度的稅收比重，比起泰國、菲律賓、香港、澳大利亞都有10％以上，我國有5.1％，雖略低於韓國的5.3％，但相較於新加坡的1.6％、日本的1.4％，台灣的欠稅還是偏高，有改善空間。
2020年初爆發新冠肺炎（COVID-19），對於全球經濟造成衝擊，各國為減輕民眾與企業負擔，多推出減稅及分期繳納措施，使得亞太國家稅收「一面倒」，尤其香港、馬來西亞、菲律賓、泰國等受到旅遊的拖累，稅收減幅都超過1成，其中馬來西亞稅收更是大跌18.6％。
到了2021年，隨著各國的稅收遞延入帳，多呈現反彈，台灣2021年反彈21％，可以說是亞太地區中，反彈相當顯著的地區，馬來西亞前一年稅收大跌，2021年也僅反彈17.7％。以2021年和尚未發生疫情的2019年相較，台灣與日本是少數維持正成長的國家，台灣增幅17.7％、日本則僅3.9％；財政部分析，受惠於防疫表現不俗、經濟衝擊較小，及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，使得台灣表現遠優於亞太其他國家。
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