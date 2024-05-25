機電大廠東元24日舉行股東會，並進行7席董事、4席獨立董事改選程序，由大股東為首的公司派取得10席壓倒性勝利，改革派取得1席，由菱光科技提名的侯智元取得最多票數順利連任，至於董座人選將由侯智元召開董事會後選出。

此次東元公司派提出的當選董事，包括邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明献，至於獨立董事當選人則是黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君，其中3席為女性董事。

這次改選新面孔有前中信金董事長利明献、前行政院副院長沈榮津、壽險公會理事陳慧遊、永冠能源董事吳素秋、力成科技獨立董事童兆勤、趙梅君律師事務所所長趙梅君；其中利明献、沈榮津更是金融界重量級大咖。

董事長邱純枝表示，改革派集中票數取得1席董事的策略是對的，最終結果也符合預期；針對是否連任董座，邱純枝表示需等董事會召開才能決定；據悉，東元3大股東屬意推舉利明献為新任董座，至於邱純枝則在董事會協助銜接相關業務。

原訂股東會下午召開的董事會臨時取消，主因為公司法規定每屆第1次董事會，由所得選票代表選舉權最多的董事，於15天內召開，因此需由改革派的侯智元召開董事會。