「2024九份紅燈籠祭」24日登場，新北市長侯友宜及活動代言人金馬獎影后陳淑芳共同於九份昇平戲院舉行點燈儀式，並展開第1場主軸活動「提燈夜遊祈福行程」，眾人提著九份小提燈夜遊山城；31日則規畫第2場主軸活動「夜遊雞籠山遊程」，引領大家提著紅燈籠俯瞰九份絕美夜晚景緻，邀請民眾共襄盛舉。

侯友宜說，九份紅燈籠祭去年第1次舉辦就轟動全球，吸引國際觀光客來，辦得非常成功，「早年是火把節，因為危險的關係轉型成紅燈籠，為何紅色燈籠節一炮而紅，因為大家有個印象，就是九份老街旁邊都是紅色燈籠，有那張照片推廣紅燈籠節，結合傳統轉型火把節更代表九份特色」。

今年活動邀請陳淑芳擔任活動代言人，為活動拍攝形象宣傳影片，陳淑芳在記者會現場給民眾大方送上飛吻，她說，從小在九份長大，對九份有著許多美好的回憶，這次能以代言人的身分回到九份深感榮幸。

觀旅局說，新北市高度重視九份的觀光旅遊發展，今年燈籠祭特別與在地民宿與商家合作，推出各項優惠好康活動，積極促進九份當地觀光發展，活動為期1個月，點燈儀式後接續「提燈夜遊祈福行程」，侯友宜及現場300位民眾們一起提著九份小提燈自昇平戲院出發，沿著輕便路欣賞沿途美景，再到五番坑公園《福搖直上》裝置書寫祈福卡並掛上裝置祈願平安與幸福，民眾則接續提燈前往金山岩《愛情發光ing》及豎崎路小公園《九份夜霓虹》。

觀旅局說，系列活動中每周六、日限定的「提燈夜遊」遊程將於今（25）日晚間展開第1場次，由九份在地嚮導帶領著民眾提著小提燈，深度探索九份金礦文化與周邊景點歷史軌跡，另外全程參與完還能參加限定伴手禮禮盒抽獎；31日登場的則是第2場主軸活動「夜遊雞籠山遊程」，體驗沿著山徑石階蜿蜒而上，俯視九份山城聚落風景。

觀旅局表示，民眾只要至ACCUPASS活動通搜尋關鍵字「夜遊雞籠山遊程」即可報名參加，更多「2024九份紅燈籠祭」活動相關訊息，可上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。