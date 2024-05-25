大陸解放軍進行環台軍演，美國、歐盟及澳洲等均高度關注。美國國務院稱與台灣緊密協調，監控陸方軍演情形。美國海軍亦表示，正在留意印太地區的「所有活動」，第七艦隊承擔在該地區嚇阻侵略的責任。聯合國祕書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也呼籲有關各方克制，但他補充說，就聯合國的立場而言，「台灣是中國的一個省」。

聯合國祕書長古特雷斯的發言人杜雅里克23日在記者會上表示：「針對中國，我可以告訴你們，我們當然正密切關注台海的局勢發展。」據聯合國官網公布的英文問答內容，被問到聯大第2758號決議時，他稱：「就我們的立場而言，台灣是中國的一省。」記者又問，那麼，「中國隨時可以接管台灣嗎？」他則答說：「我不是這樣講說的。我的意思是，我們敦促有關各方，避免採取可能升高區域緊張局勢的行動。」

針對大陸發動對台軍演，歐盟對外事務部也主動以發言人聲明的形式回應，強調保持台海現狀是歐盟的直接利益，歐盟反對任何以武力或脅迫方式改變現狀的片面行動。歐盟呼籲各方應克制，重申兩岸應透過對話解決問題。

澳洲外長黃英賢在接受新加坡《海峽時報》專訪時也表示：「我對中國在台海的大規模軍事行動深感擔憂。」她同時提到南海說，這些地區存在意外升級和誤解的風險，澳洲敦促推動「能夠緩和局勢的進程、對話和架構。」

美國國務院發言人23日表示，台灣的政治過渡是正常、例行的民主進程一環，大陸不應藉此祭出挑釁或脅迫手段。他又說，美方對在該區域的現有兵力部署及運作充滿信心，以確保和平與穩定，並履行美國安全承諾。第七艦隊一名公關官員亦稱，美國海軍正在留意印太地區的「所有活動」，且「非常認真的」承擔在該地區嚇阻侵略的責任。

多位美國國會議員也發布聲明或者推文，抨擊大陸發動環台軍演。其中參議院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）譴責大陸蔑視台灣民主價值，稱美國應該領導自由世界，協助台灣這個「自由島國」做足對抗中共的準備。