聯電首季獲利掉3成，毛利率和去年同期相比重摔4.5個百分點，市場都在問發生了什麼事？玩股網專欄作家「玩股講客人」指出，聯電台南廠即將進入量產，新加坡也即將落成，未來的折舊恐怕會倍增至20億元，聯電獲利想要「成長」，營收得增加至少2成以上，這是小股東未來應該關注的關鍵。
以下是「玩股講客人」的分享：
2024年聯電股東會紀念品是「咖波隨行杯」，再度掀起話題，不過股東會紀念品只是一時的，身為股東還是得關心公司未來的發展對吧？所以這次我們就從第一季財報來研究2024年的展望。
★聯電 (2303)每月營收
全球半導體需求回溫，聯電2024年第一季營收重返年增0.77%，四月更是延續氣勢開出單月197.41億、年增6.93%的佳績，顯然第二季營收確實如法說會所述，景氣需求真的回來了。
★聯電 (2303)每股盈餘
看到營收成長，雖然我們都知道EPS衰退是必然，但照理說EPS不至於衰退太嚴重吧？結果第一季EPS開出來0.84元，衰退幅度是超過三成以上的35.88%，這單季EPS要比低，已經要追溯到2021年第一季的0.85元，衰退幅度超過大家的預期。以2023年第四季EPS衰退31.61%來對照，單季營收衰退達18.98%，那麼為何營收打平的EPS衰退卻更高呢？這個就要從財報細節來找答案。
★聯電(2303) 財報三率
打開財報三率就很清楚了，毛利率持續下跌，從2023年第一季35.46%掉到2024年第一季30.93%，至於營業利益率則持平。最後是稅前淨利率，相較於2023年第一季35.29%下滑到2024年第一季23.28%，除了毛利率衰退之外，還有一個主因是轉投資公司認列收益下滑，其實就是那些聯電轉投資的海內外公司，包含比較知名的矽統、智原、欣興，這些漲跌幅也決定了EPS一部份的好壞。
聯電低毛利率背後的兩個原因
結論就是聯電毛利率衰退，不過這樣就是一個看結果而定的答案，這是你我都知道的事實，這樣是不是感覺有點廢話？所以我進一步從季報找線索，發現兩個現象...
從存貨淨額變化，其實存貨淨額整體維持在差不多的水準，唯一增加的幅度比較大的是原料，從2023年第一季83億左右增加到112億，不過這個也很正常，畢竟2023年整年都在消化庫存，存貨自然也越堆越高了，這成為毛利率衰退的第一個原因。
再來就是折舊費用，聯電在2023年的資本支出高達33億美金，2024年也規劃全年資本支出是持平的33億美金，最主要就是為了擴廠卡位市場的特殊製程需求，因此折價費用當然就相當可觀，聯電無論生意好不好，或者稼動率高或低都不是重點，這些新工廠的折舊攤提都會「準時」出現。
2023年第一季總折舊費用是91.68億元，但2024年第一季總折舊費用已經來到102.23億元，一口氣就增加十億以上，在聯電資本支出持續加碼的情況下，未來的折舊費用勢必逐季更高，先假設未來每季折價費用都會比前一年度同期增加10億元就好，這就等於聯電每季營收至少都要增加超過10億以上才能打平折舊攤提總費用。
最後提醒，根據聯電規劃，台南廠即將進入量產階段，另外新加坡廠也即將落成，接下來的折舊恐怕不只會增加10億元而已，搞不好還會多一倍到20億元，所以聯電營收年增率當然也不能僅僅是個位數年增！
用絕對值來看，2024年第一季折舊費用要上百億，而單季營收大概是546億，等於有兩成營收必須提列折舊，先不管什麼去庫存或者特殊製程貢獻，以結果論來說，聯電營收當然不能只是「持平」，如果能達到年增兩成的水準，或許才是獲利轉為成長的關鍵。
免責聲明：本文由「玩股網」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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