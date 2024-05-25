富邦Costco聯名卡權益大縮水！據了解，近期有民眾收到北富銀的信用卡分期回饋調整通知，指出「分期付款」交易的2％好多金回饋即將取消，也就是說，分期付款交易，將不提供好多金回饋，此消息一曝光令許多會員哀號，據統計，一旦這項規定生效，將有多達220萬名卡友權益受到影響。

有一民眾週三(5/22)在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團上發文表示，自己日前收到一封「富邦信用卡分期回饋調整通知」的電子郵件，內容顯示9月1日起富邦Costco聯名卡在好市多等特約商店，進行「分期付款」交易，將不提供好多金回饋。

根據北富銀現行規定，在Costco店內或店外一般消費，分別可享2％、1％好多金回饋無上限，即使是使用分期付款也都能享有回饋，同樣無上限。

不過，實際翻開卡友權益內容，北富銀已在「Costco店內2%好多金回饋無上限」一欄，於第2點加上「特約商店分期付款交易：自113/9/1起不適用於本活動。」的更新條款。

也就是說，根據最新公告，自今年9月1日起，持富邦Costco聯名卡在好市多等特約商店，採「分期付款」消費的話均不提供回饋；由於好多金可以抵用好市多店內消費與會員會費，此次變動將影響220萬名卡友權益。

至於「Costco線上購物3%好多金回饋」是否也會跟進納入此次調整範圍，北富銀回應《今周刊》表示，此次回饋權益調整僅限「分期付款交易」，至於線上購物3%、Costco自助加油站最高3%、一般消費1%等回饋權益都未變動，活動皆持續至2027年12月31日。

事實上，北富銀信用卡分期縮水採「階段式」策略分批公告，今年4月北富銀就已啟動首波限制，包括momo、台茂、廣三SOGO、采盟、DHC及麗嬰房聯名卡店外消費沒有分期回饋；7月1日起，北富銀Open Possible聯名卡店外消費將取消分期回饋，但店內消費則仍有保留。

如今好市多聯名卡9月起刷卡分期也不再享有「好多金」回饋。

此外，截至目前為止，已逾15家銀行限縮分期回饋現金或紅利，包括北富銀、中信銀、台新銀、星展銀、新光銀、永豐銀、遠東商銀、上海商銀、滙豐銀、凱基銀、玉山銀、國泰世華銀、一銀、兆豐銀、華南銀等，都已公告調整2024年分期回饋。

本文授權自今周刊，原文見此。

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