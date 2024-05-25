經濟合作暨發展組織（OECD）23日統計顯示，韓國勞工平均年薪為4.9萬美元(約158萬元台幣)，相當於OECD國家全體平均5.3萬美元的91.6％，在38個OECD成員國中排名第19名。韓國勞工平均薪資水準繼2021年後持續上升。2002年至今已從3.4萬美元成長至4.9萬美元，增幅近1.5萬美元。
在OECD平均年薪排行中，韓國位於第19名。冰島以7.9萬美元位居榜首，隨後依序為盧森堡7.8萬美元、美國7.7萬美元、瑞士7.3萬美元、比利時6.5萬美元、丹麥6.4萬美元，墨西哥以1.7萬美元墊底。
此外，鄰近韓國的日本以4.1萬美元排在第25名。韓國平均年薪於2014年首度超過日本，此後差距持續拉大。當時韓國排在OECD整體第22名，日本則排在第23名。
然而，韓國平均年薪雖然有所提升，但不同性別、企業規模之間的薪資仍存在較大差距。以2022年為基準，韓國女性薪資比男性少31.2％左右，男女薪資差距在OECD成員國中居首位。另外，據韓國統計廳數據，以2022年12月為基準，大企業勞工的平均稅前月薪為591萬韓元（約新台幣13.9萬），是中小企業286萬韓元（約新台幣6.7萬）的2.1倍。
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