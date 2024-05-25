台股持續在2萬1以上高檔震盪，讓想要進場的存股族猶豫，是否該在這時買進？對於追求每月領息的存股族來說，目前月配型的高股息ETF已達8檔，法人表示，台股目前多頭趨勢持續，如果是長期定期定額的投資人，不需預設指數高低點，可選擇架構良好的ETF為標的，按計畫持續分批投入。

上周一00943兆豐電子高息等權掛牌上市後，目前月配高股息ETF共有8檔，除00943之外，還包括00929復華台灣科技優息、00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小、00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長。

雖然月配高股息ETF有8檔，但上市時間較久、具有實際配息成績者只有00929，自去年6月初掛牌後，7月即開始除息、8月配息，至今已連續11個月發放股息，從每單位0.11元，今年起提高至0.13元，近2個月更增為0.2元，年化殖利率衝破11%。不但股息配發穩健豐厚，成立以來含息報酬率超過4成，讓投資人股息股價雙賺。

00934、00936皆在去年11月初上市，不過尚未發放股息，成立以來含息報酬率各約26%、17%。

00939、00940分別在3/20、4/1掛牌，當時台股指數在2萬點左右，如今大盤已創高，但00939、00940至今仍未站上發行價，處於「破發」狀態。

法人表示，高股息ETF不斷進化，除了納入基本高配息個股，另外也採取各類因子進行篩選，每一檔的選股邏輯不同，也造就不同的報酬率。不過，月配息的共通點，隨著每月發放股息，會逐漸降低資金曝險，對於已進入提領期的退休族來說較適合，若是還在資產累積階段的年輕存股族，則須將配息資金再滾入投資，以免影響資產增值速度。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。