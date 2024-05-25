520後大陸解放軍在台海軍演嚇壞航空、觀光、營建等一票族群，520是否會是營建股和房市的多空分水嶺？投資部落客「邏輯投資」分析，新青安房貸刺激首購族買氣、4月電價調漲和7月囤房稅的預期心理、2025碳費開徵加上資金潮助攻，除非營建成本再度暴增，否則這些建商未來連續數年獲利應該會是高概率事件，他分享3個挑選營建股的條件供網友參考。

◎以下為「邏輯投資」粉專原文：

房價上漲，房租會不會漲呢？看來會，而且是現在進行式。

從內政部公告的租金指數年增率來看，2022年之前租金增幅相當和緩，但2022年全球面臨通膨壓力，租金出現明顯增加，接著增速（年增率）就一直保持在2％以上，因此租屋族這兩年對於租金行情的變化應該會相對有感。

另外從今（2024）年1月開始，年增率呈現上升趨勢，推測可能與2022年下半年新青安房貸政策造成房價上漲、房市回溫有關，另外也可能與今年4月電價調漲，7月囤房稅施行的預期心理有關。而2025年還有碳費要開徵，加上台灣房市受惠資金潮與財富效果助攻，預期租金漲勢將持續下去，租客最好預作準備。

另外新青安政策將房貸延長到40年，降低月付負擔，以及部分預售建案在開工款及工程款的支付上給予更多優惠與支持，對照租金行情上漲，也可能促使部分租屋族因FOMO情緒升溫而毅然決定買屋，但這有點像需求提前兌現，不利房市未來延續性。

不過對建商來說，房子當然是能順利完銷最好，否則未來將面臨囤房稅的壓力，因此若能趁這兩年把未來的排案都銷售一空，那應該會是很有利的局面。「邏輯投資」也希望之後能找到「預售屋銷售率高」、「近年排案完整量多」、「估值偏低」的營建股，因為除非營建成本再度暴增，否則這些建商未來連續數年獲利應該會是高概率事件。

※本文獲得「邏輯投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。