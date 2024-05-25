賴清德就任中華民國第十六任總統，在五二○就職典禮演說中除了國際、兩岸等政治上的宣示之外，對於產業發展提出三大方向，一是「前瞻未來，智慧永續」，宣示落實二○五○年淨零轉型，並全力推動台灣成為人工智慧之島，點出與國際共同持續投資綠能與ＡＩ兩大趨勢，也提到包含量子電腦、機器人、元宇宙與精準醫療等各領域前瞻科技。

二是「競逐太空，探索海洋」，精確點出要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一世代通訊的中低軌道衛星；三是「布局全球，行銷全世界」，台灣以申請加入CPTPP，與世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化夥伴關係，並站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業。

第一季財報表現亮眼

從國際股市的角度來看，全球前二○大股市中，有十四個創下新高，追蹤已開發和新興市場的MSCI AC世界指數，近來也同樣創下新高。美國三大指數道瓊、S&P 500與Nasdaq都創下新高，尤其道瓊指數攻抵四萬點的整數關卡，另外包含歐洲主要股市的德、英、法，及加拿大、印度、巴西、澳洲、日本等，不是在創高軌道上，就是至少持穩高檔，就連最弱勢的中國股市，包含上證、恆生與國企股市，也都來到今年高點。

簡單來說，國際股市大多處在多頭架構當中，而台灣加權指數也在五月二十二日，創下二一五六七．四八點的歷史新高，從技術面來看，均線依舊呈現多頭排列且發散，成交量能也屬健康，中長期技術指標仍是偏多而行，與趨勢站同一邊向來是相對安全的方式。

加權指數本波自去年十一月起漲，近六個月僅有元月小跌○．二三％，波段最高上漲幅度來到三五％，雖然股市流傳著「五窮六絕七上吊」、「五月賣股」等俗諺，不過統計自二○○○年以來五月份的行情，其實上漲機率五四．一七％、平均漲幅一．四二％並不差，今年五月仍有高機率上漲，不過也必須留意指數與二四○均線（約一七八四二點）之間的乖離率，目前已拉大超過二○％。

乖離率要拉開到多大會出現回檔，並沒有標準答案，不代表一定要下跌，高檔震盪整理等待均線墊高也是可能的模式。此外，從統計數據來看，接下來的六至十月，逐月上漲機率大概在四○～六○％之間，低於第四季與第一季均值表現，但是當中僅七月平均漲幅○．一七％，其餘四個月都是下跌，除了上漲過後可能的修正之外，將進入除權息旺季，指數自然蒸發也是因素。