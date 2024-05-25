賴清德就任中華民國第十六任總統，在五二○就職典禮演說中除了國際、兩岸等政治上的宣示之外，對於產業發展提出三大方向，一是「前瞻未來，智慧永續」，宣示落實二○五○年淨零轉型，並全力推動台灣成為人工智慧之島，點出與國際共同持續投資綠能與ＡＩ兩大趨勢，也提到包含量子電腦、機器人、元宇宙與精準醫療等各領域前瞻科技。
二是「競逐太空，探索海洋」，精確點出要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一世代通訊的中低軌道衛星；三是「布局全球，行銷全世界」，台灣以申請加入CPTPP，與世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化夥伴關係，並站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等五大信賴產業。
第一季財報表現亮眼
從國際股市的角度來看，全球前二○大股市中，有十四個創下新高，追蹤已開發和新興市場的MSCI AC世界指數，近來也同樣創下新高。美國三大指數道瓊、S&P 500與Nasdaq都創下新高，尤其道瓊指數攻抵四萬點的整數關卡，另外包含歐洲主要股市的德、英、法，及加拿大、印度、巴西、澳洲、日本等，不是在創高軌道上，就是至少持穩高檔，就連最弱勢的中國股市，包含上證、恆生與國企股市，也都來到今年高點。
簡單來說，國際股市大多處在多頭架構當中，而台灣加權指數也在五月二十二日，創下二一五六七．四八點的歷史新高，從技術面來看，均線依舊呈現多頭排列且發散，成交量能也屬健康，中長期技術指標仍是偏多而行，與趨勢站同一邊向來是相對安全的方式。
加權指數本波自去年十一月起漲，近六個月僅有元月小跌○．二三％，波段最高上漲幅度來到三五％，雖然股市流傳著「五窮六絕七上吊」、「五月賣股」等俗諺，不過統計自二○○○年以來五月份的行情，其實上漲機率五四．一七％、平均漲幅一．四二％並不差，今年五月仍有高機率上漲，不過也必須留意指數與二四○均線（約一七八四二點）之間的乖離率，目前已拉大超過二○％。
乖離率要拉開到多大會出現回檔，並沒有標準答案，不代表一定要下跌，高檔震盪整理等待均線墊高也是可能的模式。此外，從統計數據來看，接下來的六至十月，逐月上漲機率大概在四○～六○％之間，低於第四季與第一季均值表現，但是當中僅七月平均漲幅○．一七％，其餘四個月都是下跌，除了上漲過後可能的修正之外，將進入除權息旺季，指數自然蒸發也是因素。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：