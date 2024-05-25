美國降息可能再緩緩？美國4月CPI（消費者物價指數）放緩顯示降息有望，但據22日最新公布的FOMC（聯邦公開市場委員會）利率決策會議紀錄，雖然出席官員多認為整體經濟局勢朝可預期的方向前進；但也質疑目前政策是否有足夠的限制性，可讓通膨再進一步降低，因此支持維持高利率的時間再拉長一些，也因此原先市場預計今年降息2次的機會也變得更加渺茫。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸分析，這2日剛發布的會議紀錄因內容偏鷹，市場專家應會重新調整降息預期，但也連動23日美國10年期公債殖利率回落在4.43%，相較於本月初4.68%下降了0.25%。

雖然Fed今年是否降息還未有明確定論，但高利率不會是長久之計，只要開始降息，因債券殖利率與價格走向相反，債券價格就有可能推升，建議投資人把握債市高利機會，趁早布局，等待降息循環後的債券價格資本利得空間。

此外，鑒於降息預期大幅消退，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升則認為，短線Fed降息預期不確定因素，加上美國選舉大選持續干擾下，美股短線表現將相對震盪，然中線就經濟基本面的角度觀之，美股年底前仍有漲勢可以期待。

根據FactSet預估，今年EPS年增率高點將落在第4季，2025年獲利增幅將高於2024年，看好通訊服務與資訊科技類股。

薛博升進一步指出，觀察2019年Fed預防性降息時，標普500指數各產業類股表現，其中資訊科技漲幅逾4成至42%，表現最佳，其次則是通訊服務漲幅逾2成至23%。隨著企業獲利逐漸轉佳之下，且今年逢美國總統大選年，比起美債，美股後市更可期，可趁回檔修正時進場布局。

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